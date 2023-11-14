Ozon запустил продажи в Узбекистане

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Маркетплейс Ozon открыл продажи для покупателей из Узбекистана, сообщила компания.

Оформление заказа доступно в любом регионе Узбекистана. На первом этапе покупатели смогут получить заказы в партнерских пунктах выдачи и отделениях Почты Узбекистана. Средний срок доставки 12 дней.

"В 2024 году Ozon планирует развивать собственную логистическую инфраструктуру в стране, в числе которой складские комплексы и служба доставки. Компания также планирует активно развивать франшизную сеть брендированных пунктов приема и выдачи заказов", - сообщила компания.

Ozon развивает бизнес в СНГ с 2021 года, у компании есть собственная логистическая инфраструктура в Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии.