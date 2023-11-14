UBS ждет снижения ставки ФРС на 275 б.п. в 2024 г. на фоне спада в экономике

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) США будет вынуждена резко снизить ключевую процентную ставку в следующем году из-за ослабления американской экономики, прогнозируют аналитики швейцарского банка UBS.

Ставка за следующий год может быть понижена на 275 базисных пунктов, ожидают эксперты. Это примерно в четыре раза больше, чем консенсус-прогноз рынка, предусматривающий три снижения на 25 базисных пунктов каждое.

ФРС "сначала снизит ставки, чтобы они не были слишком ограничительными на фоне падения инфляции, а затем - для того, чтобы смягчить ослабление экономики", говорится в отчете UBS.

Федрезерв повышал ставку 11 раз с марта 2022 по июль 2023 года, теперь она находится на уровне 5,25-5,5% годовых. На последних двух заседаниях регулятор не менял ставку, но глава ФРС Джером Пауэлл не исключил еще одного подъема в декабре.

Инфляция в США резко замедлилась в последние месяцы, однако по-прежнему намного превышает целевые 2%. Октябрьские данные будут опубликованы во вторник, и рынок в целом ждет замедления темпов роста потребительских цен до 3,3% с 3,7% в сентябре.

Аналитики UBS прогнозируют, что ВВП США вырастет всего на 0,3% в следующем году. Безработица в Штатах, как ожидается, приблизится к 5% в конце 2024 года и достигнет пиковых 5,2% в начале 2025 года.