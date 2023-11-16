Глава ФРБ Сан-Франциско предостерегла от спешных слов о победе над инфляцией в США

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Статданные, показывающие замедление инфляции в США, являются "очень обнадеживающими" и означают, что политика Федеральной резервной системы эффективна, но ФРС не следует спешить объявлять о победе над инфляцией, считает президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли.

Она заявил об этом Financial Times.

Она не стала исключать возможности еще одного повышения базовой процентной ставки американским ЦБ, отметив отсутствие уверенности в том, что ФРС сделала достаточно для возврата инфляции к целевому уровню в 2%.

"Нам следует быть вдумчивыми, ждать столько, сколько нужно, и не спешить с суждениями, - заявила Дейли. - Нам необходимо быть достаточно храбрыми, чтобы сказать, что мы в чем-то не уверены и что нам необходимо время, чтобы сделать все правильно".

По словам Дейли, Федрезерв поставит под угрозу свой авторитет, если преждевременно объявит о победе в борьбе с инфляцией, а затем будет вынужден вновь поднять базовую ставку. Сейчас ставка ФРС находится на уровне 5,25-5,5% годовых - максимальном за 22 года.

Дейли считает, что риски чрезмерного ужесточения денежно-кредитной политики, которое вызовет ослабление экономики, и недостаточного ужесточения, которое не позволит добиться цели по инфляции, в целом сбалансированы.

Она ожидает, что экономический рост в США будет замедляться, но считает, что риск существенного ослабления экономики или резкого увеличения безработицы снизился.

В этом году Дейли не имеет права голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC), но получит его в 2024 году.

На вопрос FT о том, что она думает о возможности снижения ставки ФРС в следующем году, Дейли ответила, что речь будет идти, скорее, не о смягчении монетарной политики, а о ее нормализации после длительного "ограничительного" периода.

"В какой-то момент мы захотим, чтобы наша политика не была столь существенно ограничительной, мы захотим вернуть ее к более нормальным установкам, поскольку считаем, что экономика США находится на пути к нормализации", - сказала Дейли.