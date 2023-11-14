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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Мосбиржа запустила недельные опционы на природный газ

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Участникам торгов на срочном рынке "Московской биржи" с 14 ноября стали доступны новые сроки исполнения маржируемых опционов на фьючерсные контракты на природный газ - одна и две недели, говорится в сообщении торговой площадки.

Исполнение недельных опционных контрактов будет происходить каждую пятницу.

Ранее опционы на газ имели сроки исполнения один и два месяца.

Торги расчетными фьючерсами на природный газ стартовали на Мосбирже в феврале 2020 года.

Торговый оборот фьючерсами и опционами на газ в октябре 2023 года достиг почти 1 трлн рублей, что почти в 5 раз выше аналогичного показателя 2022 года.

Мосбиржа Московская биржа
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