Материалы по разделению активов "Яндекса" могут быть получены в конце 2023 - начале 2024 гг.

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Материалы по сделке "Яндекса", в результате которой бизнес компании будет разделен на российский и международный, могут быть получены в конце 2023 - начале 2024 гг., считает глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

Недавно "Яндекс" сообщил о получении разрешения подкомиссии правительственной комиссии по иностранным инвестициям на проведение внутренней реструктуризации. Помимо этого, "Яндексу" необходимо получить согласие и на совершение сделки по разделению бизнеса, отметил Шадаев.

"Наверное, в конце этого или в начале следующего года к нам материалы поступят по сделке", - сказал министр журналистам.

Предполагается, что в рамках предстоящей реструктуризации российский бизнес может быть передан в "управление менеджмента", в то время как Yandex N.V. может выйти из числа владельцев российского бизнеса.

Сам "Яндекс" сообщал о планах вынести вопрос реструктуризации на рассмотрение акционеров до конца 2023 года.

При этом в июне американская биржа Nasdaq разрешила "Яндексу" сохранить листинг при условии успешного проведения реструктуризации бизнеса до конца года. Сохранение листинга не подразумевает возобновление торгов, которые были приостановлены 28 февраля 2022 года.

Основным акционером "Яндекса" является семейный траст, учрежденный сооснователем компании Аркадием Воложем. Фонду принадлежит 8,5% капитала "Яндекса" и 45,1% голосов (в июне прошлого года он перестал принимать решения по голосованию акциями компании, теперь голос учитывается исходя из рекомендаций совета директоров). Free float составляет 87,9% капитала (46,5% голосов).