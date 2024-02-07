Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Siemens Energy вернулась к квартальной прибыли

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Германский производитель энергетического оборудования Siemens Energy AG в первом квартале 2024 финансового года получил чистую прибыль и увеличил выручку благодаря росту объема заказов на свою продукцию.

Прибыль компании в квартале, который завершился 31 декабря, составила 1,55 млрд евро против убытка в 473 млн евро годом ранее.

Выручка компании в отчетном квартале увеличилась на 13%, до 7,65 млрд евро. Объем новых заказов подскочил на 24%, до 15,38 млрд евро, а совокупный объем заказов теперь достигает 118 млрд евро.

В 2024 фингоду компания по-прежнему ожидает роста выручки на 3-7%.

Siemens Energy была образована в 2020 году в результате выделения в самостоятельную компанию бизнеса промышленного концерна Siemens AG в сфере производства оборудования для газовых, угольных и ветряных электростанций. Компания работает практически по всей энергетической цепочке: от производства энергии и ее передачи до хранения. Решения Siemens Energy включает в себя технологии производства как традиционной, так и возобновляемой энергии, включая газовые и паровые турбины, работающие на водороде гибридные электростанции, генераторы и трансформаторы.

Компания представлена более чем в 90 странах мира, ее штат насчитывает свыше 92 тысячи сотрудников.

За последние три месяца капитализация Siemens Energy взлетела на 58%, до 10,86 млрд евро.

Siemens Energy Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Оборот сервиса каршеринга "Ситидрайв" в 2023 году вырос на 66%

Австралийские нефтегазовые Woodside и Santos отказались от слияния на $52 млрд

Австралийские нефтегазовые Woodside и Santos отказались от слияния на $52 млрд

"Северсталь" отметила увеличение потребления стали в РФ в 2023 году на 7%

"Северсталь" отметила увеличение потребления стали в РФ в 2023 году на 7%

Девелопер Etalon завершил делистинг с Лондонской фондовой биржи

"Яндекс Маркет" сменил коммерческого директора

Экскурсионные туры в России резко подорожали

Банк России не намерен снова обсуждать имущественный ценз для "квалов"

Carlsberg отразил обесценение активов в России в $1 млрд

Совет директоров "Делимобиля" не будет рекомендовать дивиденды за 2023 год

Совет директоров "Делимобиля" не будет рекомендовать дивиденды за 2023 год

Оторвавшуюся в воздухе дверь Boeing 737-9 MAX забыли закрепить болтами

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });