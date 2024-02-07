Siemens Energy вернулась к квартальной прибыли

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Германский производитель энергетического оборудования Siemens Energy AG в первом квартале 2024 финансового года получил чистую прибыль и увеличил выручку благодаря росту объема заказов на свою продукцию.

Прибыль компании в квартале, который завершился 31 декабря, составила 1,55 млрд евро против убытка в 473 млн евро годом ранее.

Выручка компании в отчетном квартале увеличилась на 13%, до 7,65 млрд евро. Объем новых заказов подскочил на 24%, до 15,38 млрд евро, а совокупный объем заказов теперь достигает 118 млрд евро.

В 2024 фингоду компания по-прежнему ожидает роста выручки на 3-7%.

Siemens Energy была образована в 2020 году в результате выделения в самостоятельную компанию бизнеса промышленного концерна Siemens AG в сфере производства оборудования для газовых, угольных и ветряных электростанций. Компания работает практически по всей энергетической цепочке: от производства энергии и ее передачи до хранения. Решения Siemens Energy включает в себя технологии производства как традиционной, так и возобновляемой энергии, включая газовые и паровые турбины, работающие на водороде гибридные электростанции, генераторы и трансформаторы.

Компания представлена более чем в 90 странах мира, ее штат насчитывает свыше 92 тысячи сотрудников.

За последние три месяца капитализация Siemens Energy взлетела на 58%, до 10,86 млрд евро.