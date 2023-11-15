Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 декабря понизится на $1,5

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 декабря 2023 года понизится на $1,5 - до $24,7 с $26,2 за тонну, отмечается в расчетах, опубликованных Минфином.

Месяцем ранее рост был на $2,3, в октябре она повышалась на $2,5, в сентябре - на $4,5, в августе - на $1,3 после снижения в июле на $0,6. С марта по июнь наблюдался ее рост (на $1,8 в июне, по $0,1 в мае и апреле, на $1,4 в марте). Первые два месяца года она снижалась, в том числе сразу в 2,6 раза - с января.

Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 октября по 14 ноября 2023 года составила $79,23 за баррель, или $578,4 за тонну. Цена нефти North Sea Dated за этот период - $88,62. Таким образом, дисконт снизился примерно до 10,6% с 10,8% месяцем ранее.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла в декабре понизится до $7,4 за тонну, на темные - до $24,7.

Пошлина на экспорт товарного бензина составит $7,4 (сейчас $7,8), прямогонного (нафта) - $13,5 за тонну ($14,4).

Пошлина на сжиженный газ составит $4,7, пошлина на чистые фракции СУГ - $4,2 (сейчас она на сжиженный газ -$2,2, на чистые фракции СУГ $- 1,9).

Пошлина на кокс снизится до $1,6 с $ 1,7 за тонну

Бюджет РФ на 2023 год сверстан исходя из прогноза цены Urals в размере $70,1/барр.

Данные агентства Argus

По данным агентства Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс", котировка Urals (в европейских портах) за 14 дней ноября сложилась на уровне $75,86 за баррель против $81,69 в октябре, при этом дисконт к Brent в первые недели ноября чуть подрос до $9,68/б против $9,44/б в сентябре.

В частности, котировка Urals NWE CIF Rotterdam в ноябре упала на $6,7 за баррель до $73,2 за баррель (скидка к Brent выросла до $12,2/б против $11,13/б в октябре), котировка Urals Med Aframax CIF Augusta снизилась почти на $5/б - до $78,4/б (скидка к Brent при этом сузилась до $7,1/б по сравнению с $7,75/б в октябре).

Эти котировки после введения эмбарго ЕС на покупку российской нефти являются расчетными к ценам, формирующимся в российских портах (FOB). Так, в первой половине ноября нефть Urals в порту Приморск продавалась по $70 за баррель (дисконт к Brent - $15,5/баррель) по сравнению с $77,4 за баррель в октябре (дисконт к Brent - $13,73/баррель), в порту Новороссийск - по $72,2 за баррель против почти $79 за баррель в сентябре (скидка выросла до $13,4 в ноябре по сравнению с $12,2 за баррель в октябре).

Argus с февраля начал формирование котировки российской нефти в индийских портах: в ноябре котировка Urals DAP West Coast India снизилась на $5,4/баррель - до $80,8 за баррель, при этом дисконты к Brent чуть уменьшились - $4,76/б в первой половине ноября против $4,93/б в октябре.

Котировка ESPO blend FOB в порту Козьмино в ноябре падает на $4,7/б - до $79,6/баррель, дисконт при этом вырос до $4 за баррель против $3,4 за баррель в октябре.

Европейским компаниям с 5 декабря 2022 года запрещено покупать российскую нефть. РФ переориентирует поставки на азиатские рынки, главным образом в Китай и Индию. Кроме того, страны G7 и Евросоюза, пытаясь ограничить доходы Москвы от продажи нефти, но сохранить ее присутствие на рынке, запретили своим компаниям перевозить российскую нефть и оказывать связанные с ее транспортировкой услуги, если сырьё не продается по установленному их правительствами потолку - price cap (с 5 декабря - $60 за баррель). РФ запретила своим компаниям реализовывать нефть, если в контрактах прописано условие "потолка". По нефтепродуктам price cap вступил в силу с 5 февраля 2023 года, по легким нефтепродуктам он оставляет $100 за баррель, по тяжелым - $45/барр.