Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,1-0,3%

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг снижением рублевых цен большинства blue chips на фоне укрепления рубля и ухудшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (нефть Brent просела ниже $81 за баррель); индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,1-0,3%. Выросли расписки "Эталона" и Ozon на корпоративных новостях.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3206,27 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1133,31 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже снизились в пределах 1%.

Доллар стоит 89,09 рубля (-0,37 рубля).

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (-1%), "Роснефти" (-0,8%), "НЛМК" (-0,5%), "Северстали" (-0,5%), "Газпрома" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,4% и -0,4% "префы"), ОК "Русал" (-0,4%), расписки TCS Group (-0,4%), бумаги "АЛРОСА" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Татнефти" (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%), Сбербанка (-0,2% и -0,4% "префы"), "Интер РАО" (-0,2%), "Магнита" (-0,2%), ВТБ (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%).

Подорожали расписки OZON (+1,7%), акции "Аэрофлота" (+0,8%), "МТС" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,2%), ПАО "Полюс" (+0,2%), Polymetal (+0,1%).

Ozon в III квартале 2023 года нарастил оборот от продаж (GMV), включая услуги, в 2,4 раза - до 450,8 млрд рублей, сообщила компания. Показатель оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса": опрошенные накануне аналитики прогнозировали GMV в 403,9 млрд рублей. Рост выручки Ozon составил 77% год к году - до 109 млрд рублей.

Также Ozon повысил прогноз по росту GMV на весь 2023 год третий раз - до 90-100%, сообщила компания.

Кроме того, подросли расписки "Эталона" (+2,6%, до 84,16 рубля). Накануне вечером девелопер Etalon Group сообщил, что 15 декабря на внеочередном общем собрании (ВОСА) акционеров планирует поднять вопрос о редомициляции компании с Кипра в специальный административный район (САР) на острове Октябрьском (Калининградская область).

Оценки аналитиков

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, в четверг индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3180-3240 пунктов. Несмотря на рост накануне, вероятность сохранения уверенной восходящей динамики выглядит довольно низкой. Ближайшим уровнем сопротивления выступает отметка 3240 пунктов, которую будет трудно пройти в условиях укрепляющегося рубля и снизившихся цен на нефть. Кроме этого, ожидания публикации новых ограничений в рамках 12-го пакета санкций ЕС будут придавливать спрос на российские акции, считает аналитик.

В нефтегазовом секторе повысился спрос на "префы" "Транснефти" после того, как Росимущество согласилось провести сплит бумаг 100 к 1. Бумаги компании должны продолжить расти, а их низкая beta (показатель волатильности акции по отношению к рынку в целом - прим. ИФ) позволяет говорить об акциях как о защитном инструменте во время снижения рынка, полагает Головинов.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в начале торгового дня рублевый индекс МосБиржи может не показать значительных изменений, но в целом сохраняет настрой на развитие повышения, что наглядно можно было наблюдать в вечерних покупках акций накануне. Индикатор РТС также смотрит вверх благодаря динамике рубля. В четверг инвесторы будут оценивать квартальные результаты Ozon и МТС, при этом в отчетности последней могут содержаться комментарии в отношении возможной выплаты дивидендов. За рубежом активные покупки начинают сменяться желанием инвесторов зафиксировать прибыль, но у рынков акций США и Европы есть все шансы завершить неделю выше важных среднесрочных поддержек и развить рост, считает Кожухова.

В США в среду индексы акций выросли на 0,1-0,5% на хорошей статистике, при этом Dow Jones (+0,5%) достиг максимума за последние два месяца.

Цены производителей в США (индекс PPI) в октябре опустились на 0,5% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство труда в среду. Темпы падения стали максимальными с апреля 2020 года. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали рост на 0,1%. Опубликованные данные говорят о дальнейшем ослаблении инфляции в стране, отмечает Trading Economics.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в ноябре увеличился до плюс 9,1 пункта по сравнению с минус 4,6 пункта месяцем ранее, сообщил местный Федеральный резервный банк. Значение индикатора выше нулевой отметки говорит об улучшении условий ведения бизнеса в регионе. Это самый высокий уровень с апреля. При этом эксперты предполагали, что индекс останется в отрицательной зоне, согласно результатам опросов Trading Economics и The Wall Street Journal.

Розничные продажи в США в октябре уменьшились на 0,1% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли. Консенсус-прогноз предполагал более значительное снижение - на 0,3%.

Сокращение розничных продаж было отмечено впервые за семь месяцев, однако спад вряд ли продолжится, учитывая приближение сезона рождественских праздников, отмечает Market Watch.

Признаки ослабления инфляционного давления усилили уверенность аналитиков в том, что Федеральная резервная система закончила цикл повышения процентных ставок. При этом рынок сейчас оценивает в 47% вероятность снижения ставки в мае следующего года с нынешнего уровня в 5-5,25% годовых по сравнению с 32% месяц назад, по данным по данным CME Fed Watch.

Азиатские рынки акций

Тем временем, в Азии в четверг наметилось коррекционное снижение акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,7%, южнокорейский Kospi не изменился, китайский Shanghai Composite просел на 0,7%, гонконгский Hang Seng теряет 1,1%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы теряют в пределах 0,1%).

Объем японского экспорта в октябре увеличился на 1,6% в годовом выражении. Рост показателя был отмечен по итогам второго месяца подряд и оказался лучше консенсус-прогноза, составлявшего 1,2%. Импорт в прошлом месяце упал на 12,5%. Аналитики в среднем ожидали сокращения импорта на 12,2% после падения на 16,6% в сентябре. Показатель снижается семь месяцев кряду.

Инвесторы оценивают статданные и итоги переговоров лидеров США и Китая. Президент США Джо Байден в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином признал, что Соединенные Штаты и Китай находятся в состоянии конкурентной борьбы, но выразил надежду, что она не перерастет в конфликт между двумя странами, сообщил Белый дом.

При этом Байден подчеркнул, что "США всегда будут отстаивать свои интересы, свои ценности, а также своих союзников и партнеров". В свою очередь Си Цзиньпин отметил, что "у Китая нет планов превзойти или свергнуть Соединенные Штаты, и Соединенные Штаты не должны замышлять подавление или сдерживание Китая", сообщило агентство "Синьхуа". Он выразил надежду на отмену односторонних санкций против Китая, а также обеспечение условий для "честной, справедливой и недискриминационной среды" для китайских предприятий в США.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены утром в четверг продолжают коррекцию вниз после первого за пять сессий снижения накануне.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $80,87 за баррель (-0,4% и -1,6% в среду), декабрьская цена WTI - $76,31 за баррель (-0,4% и -2% накануне).

Негативом для рынка стали данные министерства энергетики США, показавшие увеличение запасов нефти в стране до максимального уровня с августа.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на неделе, завершившейся 10 ноября, увеличились на 3,6 млн баррелей. Неделей ранее они выросли на 13,87 млн баррелей. Таким образом, повышение запасов за две недели составило 17,5 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидали роста нефтяных резервов за этот период на 4,5 млн баррелей, отмечает Market Watch.