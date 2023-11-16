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Член совета директоров Intel купил акции компании на $2,5 млн

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Член совета директоров американского производителя микрочипов Intel Corp. Лип-Бу Тан в начале ноября приобрел 66 тысяч акций компании на общую сумму около $2,5 млн, говорится в документах, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Цена покупки составляла от $37,77 до $37,95 за бумагу. Накануне акции завершили торги на отметке $40,61 за бумагу, максимальной с июля прошлого года, по данным Dow Jones Market Data.

Тан, бывший глава разработчика микрочипов Cadence Design Systems, вошел в совет директоров Intel в сентябре 2022 года. В прошлом ноябре он приобрел акции компании на $2,9 млн по средней цене $28,72 за бумагу, после этого котировки существенно выросли, отмечают аналитики VerityData.

Тан владеет 166 тысячами акций Intel через трастовый фонд и еще 6 тысячами бумаг напрямую.

С начала 2023 года капитализация Intel выросла на 54%, тогда как индекс S&P 500 за этот период прибавил 17%.

Intel SEC США Лип-Бу Тан
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