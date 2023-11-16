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ЦБ планирует изменить подходы к оценке экономического положения банков

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ планирует пересмотреть состав количественных и качественных показателей, а также правил присвоения классификационной группы при оценке экономического положения банков, говорится в обзоре банковского регулирования ЦБ.

Оценку экономического положения банков регулирует указание ЦБ №4336-У. Банк России использует это указание в надзорных целях для оценки рискованности банковского бизнеса банков. Нахождение банка в более высокой или низкой группе по экономическому положению влияет на режим надзора за ним или доступ банка к рефинансированию ЦБ.

В будущем ЦБ намерен учитывать особенности бизнес-модели банка.

"Будем оценивать качество активов по группам (например, сегменты кредитного портфеля, ценные бумаги, высокорискованные непрофильные активы и прочее) и агрегировать эти оценки с учетом их доли в общем объеме активов. Сейчас структура баланса не принимается во внимание при оценке качества активов банка", - говорится в обзоре.

Кроме того, регулятор планирует обновить подходы к оценке качества и запаса капитала, ликвидности, процентного риска (переход на использование более риск-чувствительных метрик) банков, а также будет учитывать рыночную позицию как фактор финансовой устойчивости банка (данный фактор в настоящее время не учитывается в оценке экономического положения).

"Новации в оценке экономического положения позволят более точно дифференцировать банки по уровню риска и с его помощью настраивать интенсивность надзорных действий Банка России. Также предполагаем учитывать результаты оценки при установлении индивидуальных предельных значений нормативов достаточности капитала (при неудовлетворительной оценке качества ВПОДК) и ставок страховых взносов", - говорится в обзоре.

В 2024 году ЦБ планирует обсудить консультативный доклад с банковским сообществом.

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