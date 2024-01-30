ЦБ считает запас капитала у банков достаточным для комфортного выхода из послаблений

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Банки по итогам 2023 года обладают достаточным запасом капитала для комфортного выхода из послаблений и роста кредитования, сказал глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.

"Прибыль (банков за 2023 год - ИФ) очень высокая (...) Но не вся прибыль, к сожалению, пошла в капитал, часть была выплачена дивидендами, есть еще отдельные вещи, которые влияют непосредственно на капитал, переоценка ценных бумаг (отрицательная). Поэтому достаточность капитала, у нас нормативы немного снизились, но не критично", - сказал он на пресс-конференции об итогах развития банковского сектора в 2023 году.

"То есть запас у нас есть комфортный, чтобы банкам выходить из послаблений, и в то же время на финансирование предстоящего роста", - добавил он.

Российский банковский сектор за 2023 год сектор заработал рекордные 3,3 трлн рублей против 203 млрд рублей по итогам 2022 года. Прибыль росла за счет восстановления основных доходов, существенного сокращения расходов на резервы и получения значительных доходов от валютной переоценки, сообщал ЦБ в обзоре о динамике развития банков.