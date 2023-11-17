Принят закон об обязательном перечислении НДФЛ в бюджет два раза в месяц

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который вводит с 2024 г. обязательное перечисление налоговыми агентами НДФЛ в бюджет два раза в месяц, по замыслу депутатов эта норма обеспечит стабильные поступления в региональные бюджеты, которые получают 17% от ставки НДФЛ в 20%.

Поправка была внесена в законопроект (N448566-8), рассматриваемый в парламенте в рамках бюджетного пакета.

"Хотелось бы обратить особое внимание на решение в указанном законопроекте (...) об установлении двух сроков по уплате НДФЛ для обеспечения стабильных поступлений в региональные бюджеты. Этот вопрос находился на контроле у обоих спикеров палат парламента, и как раз вопрос в данном случае решен", - сказала, представляя ранее законопроект, первый зампред комитета по бюджету Госдумы Ольга Ануфриева. "Конечно мы понимаем, что установление двух сроков - это некоторое увеличение административной нагрузки на налогоплательщиков, но здесь приходится выбирать", - добавила депутат.

Согласно действующему законодательству, налоговые агенты обязаны перечислять НДФЛ один раз в месяц - за период с 23-го числа предыдущего месяца по 22-е число текущего месяца не позднее 28-го числа текущего месяца. Принятый депутатами закон обязывает агентов с 2024 г. перечислять в бюджет НДФЛ дважды в месяц: не позднее 28-го числа (за период с 1-го по 22-е число текущего месяца) и не позднее 5-го числа (за период с 23-го числа предыдущего месяца по последнее число текущего месяца).

"Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога за период с 1-го по 22-е число текущего месяца не позднее 28-го числа текущего месяца, за период с 23-го числа по последнее число текущего месяца - не позднее 5-го числа следующего месяца, а за период с 23 по 31 декабря - не позднее последнего рабочего дня текущего года", - говорится в принятом законе.

Кроме того, вводится обязательное уведомление о сумме исчисленного НДФЛ два раза в месяц.

Сейчас уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей, сборов, страховых взносов представляется в налоговый орган не позднее 25-го числа месяца, в котором установлен срок уплаты. С 1 октября 2023 г. было введено добровольное уведомление по НДФЛ два раза в месяц.

Приятые поправки устанавливают, что организации и ИП, являющиеся налоговыми агентами по НДФЛ, обязаны с 2024 г. уведомлять о начисленном налоге два раза в месяц: не позднее 25 числа за период с 1-го по 22-е число текущего месяца и не позднее 3-го числа за период за период с 23-го числа по последнее число текущего месяца включительно.