Рынок акций открылся ростом индекса РТС на 0,5%

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник смешанной динамикой цен blue chips на фоне улучшения внешней нефтяной конъюнктуры (Brent превысила $81 за баррель) на ожиданиях возможного сокращения добычи в ОПЕК+; индекс РТС за минуту торгов вырос на 0,5%, индекс МосБиржи просел на 0,1% за счет укрепления рубля.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3203,09 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1127,73 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 0,9%.

Доллар просел до 89,43 рубля (-0,57 рубля).

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (-0,9%), ПАО "Полюс" (-0,6%), "Газпрома" (-0,5%), "МТС" (-0,4%), "префы" Сбербанка (-0,3%), расписки TCS Group (-0,3%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), ОК "Русал" (-0,1%), "Яндекса" (-0,1%).

Подорожали расписки OZON (+0,8%), акции "Сургутнефтегаза" (+0,4% и +0,2% "префы"), "Аэрофлота" (+0,3%), "Роснефти" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,3%), "Магнита" (+0,3%), ВТБ (+0,2%), "РусГидро" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), "Северстали" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%).

Во "втором эшелоне" подросли акции "Группы Астра" (+2%), "Совкомфлота" (+0,9%).

Выручка группы компаний "Астра" (головная структура - ПАО "Группа Астра", компании группы занимаются разработкой инфраструктурного ПО, включая операционную систему Astra Linux) по МСФО за девять месяцев текущего года составила 4,6 млрд рублей, что почти в два раза больше аналогичного периода 2022 года (2,35 млрд рублей), говорится в сообщении "Группы Астра".

Чистая прибыль "Совкомфлота" по МСФО в III квартале составила $206 млн, сообщила компания в своем отчете.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в понедельник будет двигаться в диапазоне 3190-3240 пунктов. Сильный рост нефтяных котировок в пятницу и продолжающееся восстановление утром в понедельник вместе с дивидендными ожиданиями должны способствовать росту акций нефтегазовых компаний. В этом секторе позитивный взгляд сохраняется почти на все бумаги, за исключением акций "НОВАТЭКа" и "Газпрома".

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов, растущая нефть призывает к продолжению отскока в акциях.

Нефть взлетела на новости о том, что 26 ноября пройдет встреча ОПЕК+. Участники картеля ранее неоднократно давали понять, что им совершенно не нравится нефть дешевле $80 за баррель, поэтому не исключено, что в воскресенье могут быть приняты превентивные меры. Среди них - сокращение добычи в целом по ОПЕК+, либо продление добровольного ограничения поставок сырья на мировой рынок со стороны России и Саудовской Аравии, считает эксперт.

В свете дорожающей нефти спекулятивно интересны акции нефтянки, прежде всего "префы" "Сургутнефтегаза", а также бумаги "Газпром нефти" и "Роснефти". Однако увлекаться их покупкой не стоит. Риски возобновления снижения нефти остаются, а рубль продолжает укрепляться. По-прежнему одними из самых сильных бумаг рынка будут оставаться акции Сбера и самой "Мосбиржи", считает Антонов.

В мире

В США в пятницу индексы акций подросли на 0,04-0,1%, при этом S&P 500 и Dow Jones завершили ростом третью неделю подряд благодаря оптимизму в отношении перспектив американской экономики. По итогам недели Dow вырос на 1,9%, S&P 500 - на 2,2%, Nasdaq - на 2,4%. За последние три недели индикаторы прибавили 7,8%, 9,6% и 11,7% соответственно.

В пятницу инвесторы оценивали статданные и выступления руководителей Федеральной резервной системы, а также следили за корпоративными новостями.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли сказала, что Федеральной резервной системе стоит занять выжидательную позицию по отношению к денежно-кредитной политике с учетом неопределенности в американской экономике.

Ее коллега из ФРБ Бостона Сьюзен Коллинс заявила, что не исключает дальнейших повышений ставки. "Я бы не стала закрывать вопрос дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики", - отметила она.

В Азии в понедельник на рынках акций преобладает позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, австралийский ASX Australia вырос на 0,1%, южнокорейский Kospi прибавил 0,9%, китайский индекс Shanghai Composite подрос на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,5%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,1%).

Инвесторы ждут ряда важных статданных из азиатских стран, которые будут опубликованы позднее на этой неделе. В частности, на неделе выйдут предварительные индексы менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе и сфере услуг за ноябрь.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых, что является рекордным минимумом. Ставка по 5-летним кредитам осталась на отметке 4,2% годовых.

Решение было ожидаемым, поскольку на прошлой неделе НБК принял решение оставить ставку по кредитам в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) на отметке 2,5% годовых. MLF является важным кредитным инструментом, используемым китайским ЦБ для предоставления ликвидности коммерческим банкам, и напрямую влияет на его основную ставку LPR.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в понедельник продолжают рост после скачка в пятницу на фоне слухов, что ОПЕК+ может продлить ограничения на добычу нефти на несколько месяцев или увеличить объем сокращений добычи топлива.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $81,13 за баррель (+0,6% и +4,1% в пятницу), январская цена WTI - $76,65 за баррель (+1% и +4,1% в пятницу).

Благодаря активному подъему в пятницу обе марки сократили до минимума недельное снижение. За минувшую неделю котировки Brent снизились на 1%, WTI - на 1,7%.

Саудовская Аравия, ведущий производитель нефти среди стран ОПЕК+, рассматривает возможность продления добровольного ограничения на добычу нефти как минимум до весны следующего года, пишет Financial Times со ссылкой на четыре источника, близких к правительству королевства.

Добровольное ограничение добычи на 1 млн б/с вступило в силу летом и будет действовать до конца года. Сейчас Саудовская Аравия добывает около 9 млн б/с при максимально возможных 12 млн б/с, отмечает FT.

Кроме того, ОПЕК+ обсуждает дополнительное снижение производства нефти объемом до 1 млн б/с, сообщил один источник. Эти два предложения могут быть вынесены на обсуждение во время следующей встречи группы 26 ноября.

Тем временем, данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США выросло на шесть, рекордными темпами с февраля, и составило 500 единиц. Число газовых установок тем временем снизилось на четыре, до 114, самого низкого уровня с начала сентября.