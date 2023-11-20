Группа "Астра" за 9 месяцев увеличила выручку по МСФО вдвое, до 4,6 млрд рублей

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Выручка по МСФО группы компаний "Астра" (головная структура - ПАО "Группа Астра", компании группы занимаются разработкой инфраструктурного ПО, включая операционную систему Astra Linux) за 9 месяцев 2023 составила 4,6 млрд рублей.

Это почти в два раза больше аналогичного периода 2022 года (2,35 млрд рублей), говорится в сообщении группы.

"В этом году мы проводим большую работу по расширению и развитию команды, преимущественно разработчиков и сотрудников внедрения и сопровождения, что формирует прочную базу для устойчивого роста всего бизнеса на годы вперед, - сказала финансовый директор группы "Астра" Елена Бородкина. - Как по отгрузкам, так и по выручке мы уже видим двукратный рост, и рассчитываем, что эффект от интенсивного инвестирования в развитие команды будет только усиливаться".

Большую часть выручки компания получила от продажи операционной системы Astra Linux (3,29 млрд рублей против 1,85 млрд рублей годом ранее). Выручка от продаж продуктов экосистемы ОС выросла более чем в три раза - до 528 млн рублей со 157 млн рублей за 9 месяцев 2022 года. Также в разы выросла выручка от сопровождения продуктов - до 805 млн рублей с 327 млн рублей.

При этом отгрузки увеличились немногим более чем в два раза - до 5,09 млрд рублей против 2,39 млрд рублей годом ранее.

По данным компании, показатель EBITDA вырос на 6%, до 1,23 млрд рублей с 1,16 млрд рублей за 9 месяцев 2022 года. Чистая прибыль сохранилась на уровне прошлого года и составила 1,33 млрд рублей.

Бородкина подчеркнула, что бизнес компании имеет сезонную специфику, и основной рост традиционно приходится на конец года.

В сообщении компании отмечается, что в отчетном периоде выросли также и расходы компании. Так, капитальные затраты на IT-разработку выросли по сравнению с аналогичным показателем 2022 года на 75%, до 712 млн рублей. Такой рост компания объясняет, в частности, усилением команды разработчиков - за 9 месяцев число сотрудников компаний группы выросло более чем в два раза, до 1,7 тысячи человек.

ПАО "Группа Астра" было образовано в сентябре текущего года из АО "Группа Астра". Последнее было создано в 2021 году для консолидации компаний группы. Реорганизация проводилась в 2021-2022 годах и была завершена в декабре прошлого года. В настоящее время, по данным ЕГРЮЛ, это общество владеет полностью или частично десятью IT-компаниями.

В середине октября ПАО "Группа Астра" провело IPO на "Московской бирже". Всего было размещено 10,5 млн акций, или 5% капитала. Цена размещения составила 333 рубля за бумагу. По итогам размещения рыночная капитализация компании составила 69,9 млрд рублей.

До IPO 76,19% акций компании принадлежали Денису Фролову, 19,05% - Илье Сивцеву (они выступили продающими акционерами в ходе IPO), а оставшиеся 4,76% - квазиказначейский пакет (передан "Астра инвестиции"). В настоящее время основным акционерам принадлежит 90,24% акций.

"Группа Астра" уже имеет дивидендную историю. Так, во второй половине прошлого года были начислены дивиденды в размере 1,67 млрд рублей. Из них выплачено 566,7 млн рублей. В текущем году компания выплатила дивиденды в размере 317 млн рублей. В дальнейшем компания планирует направлять на выплату дивидендов не менее 50% от скорректированной чистой прибыли.