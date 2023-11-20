Аналитики прогнозируют снижение экспорта пшеницы из РФ в ноябре до 4,35 млн т

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Россия в первой половине ноября экспортировала около 1,8 млн тонн пшеницы, что на четверть меньше, чем за аналогичный период октября. Прогноз вывоза в ноябре, включая страны ЕАЭС, понижен с 4,65 млн до 4,35 млн тонн, сообщили "Интерфаксу" в аналитическом центре АО "Русагротранс".

В ноябре прошлого года экспорт пшеницы составил 4,74 млн тонн, в октябре этого года - почти 5,1 млн тонн.

Таким образом, впервые с начала сезона темпы вывоза существенно уступят прошлогодним, отметили в центре, пояснив, что отгрузки сдерживают ухудшение погодных условий в портах из-за дождей, а также нежелание российских экспортеров реализовывать пшеницу по предлагаемым фактически демпинговым ценам.

По данным центра, уровень цен спроса на российскую пшеницу за последнюю неделю вырос с $226 до $230 за тонну (FOB), но они все равно остаются существенно ниже цен на французскую и американскую пшеницу, превышающих $250 за тонну (FOB).

"Биржевые котировки в мире вновь перешли к снижению, несмотря на негативные новости о севе озимой пшеницы во Франции, где из-за проливных дождей на начало недели было засеяно всего 71% площадей, тогда как обычно к этому времени сев уже завершается, - заявили в центре. - Скорее всего, это приведет к существенному недосеву и потерям в урожае 2024 года до 3-4 млн тонн к текущему показателю в 35,1 млн тонн".

Кроме того, аргентинская зерновая биржа Bolsa de Cereales понизила прогноз урожая пшеницы в Аргентине с 15,4 млн до 14,7 млн тонн, так как эффект от прошедших дождей нивелирован заморозками в октябре.

Как отметили аналитики, внутренний рынок пшеницы впервые за длительное время начал укрепляться на европейской части России на фоне роста спроса и сдерживания продаж со стороны производителей. Так, цены на пшеницу 4-го класса (протеин 12,5%, EXW элеватор) в центре выросли до 9 800-10 700 рублей за тонну (на 300 рублей), на юге - до 11 800-12 500 (на 100 рублей), в Поволжье оставались на уровне 10 000-11 000 рублей за тонну.