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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Замглавы Tele2 по коммерческой деятельности назначена Ирина Лебедева из БКС

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Заместителем генерального директора по коммерческой деятельности сотового оператора Tele2 (принадлежит "Ростелекому") назначена Ирина Лебедева, ранее являвшаяся вице-президентом финансовой группы БКС, говорится в сообщении оператора.

Как уточнили "Интерфаксу" в Tele2, это новая должность в структуре управления компанией.

"В составе управленческой команды Tele2 Ирина Лебедева будет принимать непосредственное участие в формировании стратегии компании и отвечать за достижение стратегических и операционных целей в сфере развития продуктового портфеля, продаж и обслуживания клиентов", - говорится в сообщении.

В прямое подчинение Лебедевой переходят следующие структурные подразделения Tele2: управление по продажам и развитию массового сегмента; дирекция по стратегическому развитию продуктового портфеля; дирекция по развитию цифрового канала; дирекция по управлению клиентским опытом; дирекция по аналитике больших данных; дирекция по развитию и реализации проекта LTE-450; направление коммерческого контроллинга.

Лебедева окончила факультет экономики и управления предприятиями связи Московского технического университета связи и информатики. До прихода в Tele2 она входила в состав правления и являлась вице-президентом финансовой группы БКС, а до этого работала на позиции управляющего директора "Московской биржи". Более 16 лет она проработала в сфере телекома, где занимала ряд ключевых позиций в компаниях "Вымпелком" и МТС. До этого Лебедева возглавляла направление маркетинга и клиентского сервиса в автодилерской компании "Независимость".

В конце сентября в Tele2 сменился гендиректор: этот пост занял старший вице-президент "Ростелекома" по работе с массовым сегментом Антон Годовиков, он совмещает две должности. В "Ростелекоме" поясняли, что назначение Годовикова направлено на формирование единой управленческой структуры кластера B2С. Президент "Ростелекома" Михаил Осеевский говорил журналистам, что назначение гендиректором Tele2 старшего вице-президента "Ростелекома" направлено на обеспечение большей конвергенции внутри группы, планов по объединению двух операторов нет.

В октябре сменился и директор макрорегиона "Москва" сотового оператора: на эту должность также был назначен топ-менеджер "Ростелекома" - вице-президент-директор макрорегионального филиала "Центр" Денис Лысов.

Tele2 Ростелеком БКС
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