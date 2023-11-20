"Группа Астра" выплатила налог на сверхприбыль в размере 109 млн руб.

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "Группа Астра" (головная структура одноименной группы ИТ-компаний, занимающихся разработкой инфраструктурного ПО, включая операционную систему Astra Linux) выплатила налог на сверхприбыль (windfall tax) в размере 109 млн рублей, заявила финансовый директор "Группы Астра" Елена Бородкина в ходе телефонной конференции по финансовым результатам компании за 9 месяцев текущего года.

"Все компании, которые попали на налог на сверхприбыль, они все отразили в 9-месячной отчетности этот налог, - сказала Бородкина. - У нас он составил 109 млн рублей. К маржинальности деятельности за 2023 года он не относится, поскольку рассчитывался на базе 20221-2022 годов, но он есть и влияет на нашу чистую прибыль".

Компания воспользовалась возможностью снизить windfall tax в два раза - до эффективной ставки 5%.

Разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 годы оказалась выше 1 млрд рублей, был введен в августе этого года. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за этот двухлетний период над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года, а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. При этом сумму налога можно снизить в два раза - до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года. Минфин оценивал потенциальные поступления от windfall tax в сумму около 300 млрд рублей.

Выручка "Группа Астра" за 2022 год выросла в 2,5 раза, до 5,39 млрд рублей с 2,15 млрд рублей в 2021 году, а чистая прибыль - в 2,8 раза, до 3,07 млрд рублей с 1,07 млрд рублей.

ПАО "Группа Астра" было образовано в сентябре текущего года из АО "Группа Астра". Последнее было создано в 2021 году для консолидации компаний группы. Реорганизация проводилась в 2021-2022 годах и была завершена в декабре прошлого года. В настоящее время, по данным ЕГРЮЛ, это общество владеет полностью или частично десятью ИТ-компаниями.

В середине октября ПАО "Группа Астра" провело IPO на Московской бирже. Всего было размещено 10,5 млн акций, или 5% капитала. Цена размещения составила 333 рубля за бумагу. По итогам размещения рыночная капитализация компании составит 69,9 млрд руб.

До IPO 76,19% акций компании принадлежали Денису Фролову, 19,05% - Илье Сивцеву (они выступили продающими акционерами в ходе IPO), а оставшиеся 4,76% - квазиказначейский пакет (передан "Астра инвестиции"). В настоящее время основным акционерам принадлежит 90,24% акций.