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Глава Банка Англии призывал рынки не недооценивать инфляцию в Британии

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Финансовые рынки недооценивают устойчивость высокой инфляции в Великобритании, заявил в парламенте глава Банка Англии Эндрю Бейли. Об этом пишет Financial Times.

Он подтвердил планы сохранять ограничительную денежно-кредитную политику в течение длительного периода и отметил, что инвесторы придают "слишком большое значение" статданным, которые указывают на снижение общей инфляции.

"Мы обеспокоены вероятностью сохранения высокой инфляции на финальном отрезке нашего пути к целевому уровню в 2%, - сказал Бейли. - И я думаю, что рынок недооценивает это".

Инфляция в Великобритании в октябре составила 4,6%, замедлившись с 6,7% в сентябре и обновив минимум с октября 2021 года.

Великобритания Банк Англии Эндрю Бейли
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