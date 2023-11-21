Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Наталья Касперская получила 5% разработчика химико-технологической платформы ИИ "Синтелли"

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Президент ГК InfoWatch Наталья Касперская получила 5% разработчика платформы искусственного интеллекта (ИИ) в химии ООО "Синтелли".

По данным ЕГРЮЛ, соответствующие изменения зарегистрированы 20 ноября. Одновременно свою долю в компании снизил гендиректор ООО "Лаборатория Наносемантика" и ряда других IT-компаний Игорь Ашманов - до 10% с 15%.

Как говорится на сайте ООО, "Синтелли" - технологическая компания, использующая искусственный интеллект и большие данные для решения задач органической и медицинской химии. Проект нацелен на создание многофункциональной платформы для хранения, обработки и анализа химических данных.

По данным информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Синтелли" было зарегистрировано в декабре 2018 года. Его выручка по итогам 2022 года составила 8,6 млн рублей, чистая прибыль - 8,9 млн рублей. Крупнейшим совладельцем компании является и.о. директора Института проблем передачи информации им. А.А. Харкевича (ИППИ РАН) Максим Федоров (65%).

Компания является резидентом "Сколково".

Игорь Ашманов Наталья Касперская Синтелли Максим Федоров ГК InfoWatch
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Зарубежные инвесторы вывели с рынка акций КНР 75% средств, вложенных в январе-июле

Зарубежные инвесторы вывели с рынка акций КНР 75% средств, вложенных в январе-июле

Нефть Brent подешевела до $81,9 за баррель

Новак допустил рост доли нефти из трудноизвлекаемых запасов с 30% до 70% к 2050 году

Новак допустил рост доли нефти из трудноизвлекаемых запасов с 30% до 70% к 2050 году

Россельхозбанк подал иск к американскому JP Morgan

Россельхозбанк подал иск к американскому JP Morgan

Глава ФНС отметил рост поступления налогов в консолидированный бюджет примерно на 10%

Глава ФНС отметил рост поступления налогов в консолидированный бюджет примерно на 10%

Brent подешевела до $82 за баррель после сильного роста в предыдущие два дня

Рубль растет к доллару и слегка снижается к юаню на старте торгов

Рубль растет к доллару и слегка снижается к юаню на старте торгов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });