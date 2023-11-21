Наталья Касперская получила 5% разработчика химико-технологической платформы ИИ "Синтелли"

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Президент ГК InfoWatch Наталья Касперская получила 5% разработчика платформы искусственного интеллекта (ИИ) в химии ООО "Синтелли".

По данным ЕГРЮЛ, соответствующие изменения зарегистрированы 20 ноября. Одновременно свою долю в компании снизил гендиректор ООО "Лаборатория Наносемантика" и ряда других IT-компаний Игорь Ашманов - до 10% с 15%.

Как говорится на сайте ООО, "Синтелли" - технологическая компания, использующая искусственный интеллект и большие данные для решения задач органической и медицинской химии. Проект нацелен на создание многофункциональной платформы для хранения, обработки и анализа химических данных.

По данным информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Синтелли" было зарегистрировано в декабре 2018 года. Его выручка по итогам 2022 года составила 8,6 млн рублей, чистая прибыль - 8,9 млн рублей. Крупнейшим совладельцем компании является и.о. директора Института проблем передачи информации им. А.А. Харкевича (ИППИ РАН) Максим Федоров (65%).

Компания является резидентом "Сколково".