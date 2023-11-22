Рост НДПИ на конденсат "Газпрома" может компенсировать 20-30% демпфера по топливу

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на конденсат для "Газпрома" компенсирует 20-30% от повышенных выплат демпфера по топливу, такую оценку дал замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

"Здесь зависит от размера демпфера в следующем году. Я думаю, от 20% до 30% за счет НДПИ на конденсант для "Газпрома", - сказал он, подчеркнув, что в целом по 2024 году меры, которые предложены, компенсируют выпадающие доходы от увеличения демпфера.

Сазанов не смог оценить потенциальный размер компенсации за счет повышенного НДПИ. "Я затрудняюсь сказать. Это зависит от размера демпфера в ноябре, декабре. Надо еще считать, это можно будет обсуждать в 20-х числах января, когда будут декларации, даже 25 января, когда декларации за декабрь сдадут. Сейчас прошел месяц, ноябрь еще не закончился, то есть 2/3 периода не прошло еще, поэтому преждевременно оценивать такие вещи", - сказал он.

Госдума и Совет Федерации уже одобрили закон, возвращающий топливный демпфер с октября в полном объеме (с сентября он был уполовинен). Компенсация бюджетных расходов для этих выплат произойдет за счет автоматического увеличения НДПИ на нефть, заложенного в формуле, повышения НДПИ на конденсат для "Газпрома", а также сокращения выплат по обратному акцизу для нефтеперерабатывающих заводов, не выполняющих обязательства по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок.

С учетом того, что по налоговому законодательству увеличить выплаты по демпферу в пользу компаний ретроспективно возможно, при этом доначисление НДПИ ретроспективно не допускается, выплата повышенного НДПИ за октябрь-декабрь перенесена на январь 2024 года.