Рубль подешевел к доллару и подрос к евро вслед за динамикой этих валют на Forex

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Доллар умеренно укрепился, евро, напротив, немного подешевел на Московской бирже по итогам торгов среды, рубль слабо изменился к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Курс доллара составил 88,35 руб. в 19:00, что на 48,25 копейки выше закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 96,02 руб., подешевев на 16 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 19,34 копейки, до 91,8 руб. Курс китайского юаня поднялся на 1 копейку - до 12,3 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно подешевел к доллару и немного поднялся к евро вслед за динамикой пары "евро-доллар" на рынке Forex. Доллар США активно укрепляется к мировым валютам, в том числе к евро, после выхода благоприятных данных с рынка труда США и публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 24 тыс. и составило 209 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 233 тыс., а не 231 тыс., как сообщалось прежде.

Аналитики в среднем ожидали снижения до 225 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics. Респонденты MarketWatch прогнозировали 229 тыс.

Руководители Федрезерва опасаются, что сильный рост американской экономики может вызвать новое ускорение инфляции, говорится в протоколе заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), завершившегося 1 ноября.

Американский ЦБ на прошлом заседании сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых, максимальном за 22 года.

При этом все члены FOMC согласились с тем, что регулятору нужно придерживаться осторожного подхода к денежно-кредитной политике. Эта политика должна "оставаться ограничительной в течение некоторого времени, до тех пор, пока инфляция не начнет очевидным образом замедляться", говорится в документе.

Ранее в ходе торгов поддержку рублю оказывали подготовка экспортеров к налоговым выплатам ноября и высокие цены на нефть. В следующий вторник, 28 ноября, в единый день уплаты налогов, им предстоит перечислить в бюджет НДС, НДФЛ, НДПИ, акцизы и страховые взносы.

Текущие цены на нефть находятся на достаточно хорошем уровне, рынок является сбалансированным, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "На мой взгляд, цены на нефть на сегодня объективно отражают существующую картину, они на достаточно хорошем уровне, и, соответственно, рынок сбалансирован. Но мы эти вопросы будем подробно обсуждать на предстоящей встрече (министров ОПЕК+, назначенной на 26 ноября - ИФ)", - сказал он.

Новак не стал комментировать прогнозы МЭА относительно сохранения избытка предложения нефти в 2024 году даже в случае продления ограничений ОПЕК+ на будущий год. "Посмотрим анализ, который сделал JTC (технический комитет ОПЕК+ - ИФ), подготовленный к министерской встрече, и эти вопросы прокомментируем", - сказал он.

Вице-премьер РФ также не стал комментировать, есть ли предложения скорректировать условия сделки ОПЕК+.

Цены на нефть эталонных марок резко ускорили падение вечером в среду после выхода данных о запасах в США. Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 подешевели на 3,92% - до $79,23 за баррель. Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 4,01% - до $74,64 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 8,701 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста запасов нефти на 1,16 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли за неделю на 858 тыс. баррелей.

Рынок также оценивает новости о переносе встречи министров ОПЕК+ с 26 на 30 ноября. Ранее планируемое на 25 ноября заседание конференции ОПЕК также перенесено на 30 ноября, сообщила организация.

Агентство Bloomberg ранее написало, что ОПЕК+, планировавшая встречу на эти выходные, похоже, столкнулась с проблемами, поскольку Саудовская Аравия выразила недовольство другими странами-участницами по поводу уровня добычи.

По словам неназванных делегатов, по состоянию на утро среды казалось, что конференция ОПЕК+ может быть отложена на неопределенный срок. Саудовская Аравия, которая с июля дополнительно сокращает добычу на 1 млн баррелей в день, вела трудные переговоры с другими членами об уровнях добычи, заявили делегаты, попросив не называть их имени, поскольку переговоры носят частный характер.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, российская валюта на торгах в среду немного подросла к евро и более заметно снизилась относительно доллара США. "Отчасти понижательное давление на рубль могла оказать волатильность в нефти - ближайший фьючерс на Brent на бирже ICE в среду вечером терял в моменте 4,9%, однако уже успел отыграть часть падения. Причиной для снижения нефтяных цен послужил перенос встречи министров ОПЕК+ в Вене с 26 ноября на 30 ноября. Ранее Bloomberg со ссылкой на неназванных делегатов написало о том, что Саудовская Аравия, которая с июля дополнительно сократила добычу на 1 млн баррелей в сутки, в преддверии встречи ведет сложные переговоры с остальными странами-участницами относительно их уровней добычи", - говорит Беспалов.

"В среду после открытия рубль еще какое-то время продолжал укрепление и был близок к повторению минимума вторника (87,66 руб. за доллар). Однако со второй половины дня российская валюта начала демонстрировать коррекцию во всех основных парах. В итоге ближе к вечеру пара "доллар-рубль" предпринимала попытки закрепиться выше 88,5 руб. За последние полторы недели это всего лишь вторая торговая сессия, где рубль ощутимо скорректировался. До основных налоговых платежей остается чуть менее недели, однако рынок, судя по всему, уже располагает необходимым объемом рублевых средств, и продажи валюты на текущих уровнях могут стать менее заметными. Добавим, что определенную поддержку зарубежной валюте оказал и некоторый отскок индекса доллара на внешних рынках. Так, в среду курс USD к корзине основных мировых валют был близок к возращению отметки в 104 пункта", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 23 ноября на 29,47 копейки, до 88,1648 руб., и уменьшил курс евро на 10,86 копейки, до 96,1475 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду укрепился на 22,76 копейки по отношению ко вторнику и составил 88,0769 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 подрос на 32,01 копейки и составил 88,1958 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 665,764 млн, из которых $589,882 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 075,882 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 13,27 копейки, до 96,093 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" опустился на 9,71 копейки, до 96,177 руб. Объем торгов евро составил EUR390,462 млн, из которых EUR88,872 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR301,59 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка повысились в среду относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 21 ноября поднялась на 6 базисных пунктов - до 15,08% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в среду относительно вторника на 7 базисных пунктов - до 14,25% годовых, на 3 месяца - повысилась на 3 базисных пункта, до 13,19% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 5 базисных пунктов, до 10,76% годовых.