Baker Hughes привлекла кредитную линию на $3 млрд

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Baker Hughes Holdings LLC, дочерняя структура американской нефтесервисной Baker Hughes Co., привлекла револьверную кредитную линию на $3 млрд сроком на пять лет, говорится в сообщении материнской компании на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Baker Hughes Co. полностью гарантирует выплаты по соответствующему соглашению, которое заменяет предыдущую кредитную линию на такую же сумму. Непогашенные долги по этой линии, открытой в декабре 2019 года, отсутствуют.

Совместными букраннерами и ведущими организаторами новой сделки выступают JPMorgan Chase, Citigroup, UniCredit, Barclays, Deutsche Bank, HSBC, BofA, Morgan Stanley и Goldman Sachs. JPMorgan также является административным агентом.