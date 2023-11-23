Производитель оружия Colt хочет купить Vista Outdoor за $1,74 млрд

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Американский производитель огнестрельного оружия Colt CZ Group направил предложение о покупке конкурирующей Vista Outdoor Inc., оценив компанию в $1,74 млрд, говорится в сообщении Vista.

Colt готов заплатить $30 за акцию Vista и намерен оплатить сделку денежными средствами и собственными акциями.

Совет директоров Vista взял время на изучение предложения.

Ситуацию осложняет тот факт, что в октябре Vista достигла соглашения о продаже сегмента стрелкового оружия (Sporting Products) чешскому промышленному холдингу Czechoslovak Group a.s. (CSG). Если руководство согласится на предложение Colt, эту сделку придется отменить.

Vista известна как производитель винтовок Remington. Сегмент стрелкового оружия также включает такие бренды как CCI, Federal, HEVI-Shot, Remington и Speer, бренды продукции для отдыха на открытом воздухе - Fox, Bell, Giro, CamelBak, Camp Chef, Bushnell, Simms Fishing, Foresight Sports и Bushnell Golf.

Акции Vista в среду подорожали на 2,2%. С начала года капитализация компании выросла на 5,7%, до $1,5 млрд.