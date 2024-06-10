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Vista Outdoor отклонила улучшенное предложение MNC о покупке более чем за $3 млрд

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Американский производитель стрелкового оружия и товаров для отдыха на открытом воздухе Vista Outdoor Inc. отклонил улучшенное предложение о покупке, поступившее от инвесткомпании MNC Capital Partners.

Как говорится в пресс-релизе Vista, MNC предложила $39,5 за акцию компании. Таким образом, Vista в целом оценена более чем в $3 млрд.

Предыдущее предложение MNC о покупке Vista в $37,5 за акцию было отклонено компанией.

После тщательной оценки предложения руководство Vista пришло к заключению, что оно не является более выгодным для акционеров компании, чем заключенное ранее соглашение с чешским промышленным холдингом Czechoslovak Group a.s. (CSG), говорится в пресс-релизе Vista.

В конце 2023 года Vista объявила, что продает Czechoslovak Group подразделение в сфере стрелкового оружия, оцененное в рамках сделки в $1,91 млрд.

В отдельном пресс-релизе, опубликованном в понедельник, Vista сообщила, что получила предварительное предложение о покупке этого подразделения за $2,008 млрд от американской инвесткомпании, название которой не приводится.

В случае, если этот предложение будет принято, компании придется выплатить Czechoslovak Group $47,75 млн за разрыв сделки.

Vista Outdoor Czechoslovak Group MNC США
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