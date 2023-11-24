Нерезиденты в октябре сократили инвестиции в ОФЗ на 5 млрд рублей

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в октябре 2023 года уменьшился на 5 млрд рублей, или на 0,3%, до 1,500 трлн рублей, сообщается на сайте ЦБ РФ.

В то же время объем рынка ОФЗ в октябре увеличился на 10 млрд рублей, или на 0,1%, до 19,534 трлн рублей.

Доля нерезидентов в ОФЗ в октябре не изменилась - на 1 ноября она, как и на 1 октября, составляла 7,7%.

В 2022 году объем инвестиций нерезидентов уменьшился на 1 трлн 104 млрд рублей, или на 35,8%, с 3,082 трлн рублей, в январе-октябре 2023 года - на 478 млрд рублей, или на 24,2%, с 1,978 трлн рублей.