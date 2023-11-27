Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Honda отзывает 300 тысяч автомобилей в США из-за проблем с ремнями безопасности

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Honda Motor Co. отзывает более 300 тысяч автомобилей в США из-за отсутствия детали в преднатяжителях передних ремней безопасности, что может увеличить риск травм во время аварии, сообщает MarketWatch.

Кампания затрагивает модели Accords и HR-V, говорится в сообщении Национального управления безопасности дорожного движения (NHTSA).

Отсутствие заклепки в преднатяжителях в компании объяснили ошибкой, допущенной во время сборки.

По данным на 16 ноября, Honda получила семь претензий относительно этой неполадки, но сообщений о травмах не поступало.

Honda NHTSA США Япония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Газпром" сообщил о новых суточных максимумах поставок газа в Китай по "Силе Сибири"

"Газпром" сообщил о новых суточных максимумах поставок газа в Китай по "Силе Сибири"

Новак заявил, что РФ готова расширить сотрудничество с Турцией в атомной сфере

"Газпром" фиксирует новый суточный максимум поставок газа в Китай по "Силе Сибири"

"Промышленные инвестиции" закрыли сделку по покупке бывшего завода Volvo Trucks в РФ

Золото дорожает и вновь приблизилось к $2000 за унцию

Золото дорожает и вновь приблизилось к $2000 за унцию

ЦБ РФ ужесточил лимиты на выдачу потребкредитов и кредитных карт в I кв. 2024 г.

ЦБ РФ ужесточил лимиты на выдачу потребкредитов и кредитных карт в I кв. 2024 г.
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });