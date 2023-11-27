Honda отзывает 300 тысяч автомобилей в США из-за проблем с ремнями безопасности

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Honda Motor Co. отзывает более 300 тысяч автомобилей в США из-за отсутствия детали в преднатяжителях передних ремней безопасности, что может увеличить риск травм во время аварии, сообщает MarketWatch.

Кампания затрагивает модели Accords и HR-V, говорится в сообщении Национального управления безопасности дорожного движения (NHTSA).

Отсутствие заклепки в преднатяжителях в компании объяснили ошибкой, допущенной во время сборки.

По данным на 16 ноября, Honda получила семь претензий относительно этой неполадки, но сообщений о травмах не поступало.