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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:03

Hyundai и Kia отзовут почти 3,4 млн машин в США из-за риска возгорания

Hyundai и Kia отзовут почти 3,4 млн машин в США из-за риска возгорания
Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Американские подразделения южнокорейских Hyundai Motor и Kia отзывают почти 3,4 млн автомобилей в связи с риском возгорания в моторном отсеке. Об этом говорится в сообщении Национального управления по безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Речь идет примерно о 1,64 млн машин Hyundai, включая спортивные купе Genesis, и 1,73 млн автомобилей Kia 2010-2017 годов выпуска.

Утечка тормозной жидкости в антиблокировочной системе может вызвать короткое замыкание, что повышает риск возгорания во время движения или стоянки автомобиля, отмечает NHTSA.

Автовладельцам рекомендовано парковать машины на улице вдали от жилых домов и других строений.

Hyundai и Kia неизвестно о каких-либо ДТП, случаях получения травм или гибели людей в связи с этим дефектом, говорится в сообщении управления. При этом они зафиксировали 25 возгораний.

США Hyundai Kia
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