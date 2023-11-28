Barclays может отказаться от 2,5 тыс. наименее прибыльных клиентов инвестбанкинга

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Британский банк Barclays изучает возможность прекращения обслуживания более чем 2,5 тыс. наименее прибыльных клиентов инвестиционно-банковского бизнеса, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Инвестбанковский сегмент Barclays на данный момент обслуживает свыше 10 тыс. клиентов. Агрессивное сокращение их числа может позволить высвободить взвешенные по риску активы на сумму до 20 млрд фунтов стерлингов ($25,3 млрд) при потере менее 10% выручки подразделения.

Взвешенные по риску активы используются для определения требований к капиталу. Кроме того, сокращение активов или их перенаправление в более прибыльные сегменты должно повысить акционерную доходность.

Руководство Barclays обсуждало сокращение трейдинговых активов инвестбанковского бизнеса на 25% в пользу сегментов розничного банкинга и кредитных карт. Однако ввиду возражений со стороны руководителей трейдингового направления меры, скорее всего, будут менее радикальными, отмечает FT.

Совет директоров также попросил инвестбанковское подразделение составить план обеспечения стабильной рентабельности материального капитала (return on tangible equity, ROTE) на уровне 14-15% по сравнению с нынешними 11,5%, что потребует снижения операционных расходов до 54-56% (mid-50s) от общих доходов c порядка 65%.

По данным источников газеты, руководство банка в этом году провело несколько встреч, на которых обсуждало план его реструктуризации, направленный в том числе на снижение издержек на 1 млрд фунтов и повышение прибылей.

Менеджмент среди прочего рассматривал возможность привлечения капитала для покупки компании из сферы управления активами или крупными частными капиталами (wealth management), но в итоге от этого отказался.

Ожидается, что план реструктуризации банка будет представлен в феврале.

Акции Barclays дешевеют на 0,5% на торгах в Лондоне во вторник.