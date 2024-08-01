Barclays немного сократил доналоговую прибыль во II квартале

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Британский банк Barclays Plc во втором квартале 2024 года зафиксировал слабое снижение доналоговой прибыли и умеренное увеличение выручки, причем оба показателя превысили прогнозы аналитиков.

Доналоговая прибыль банка в апреле-июне составила 1,94 млрд фунтов ($2,48 млрд) против 1,96 млрд фунтов годом ранее.

Консенсус-прогноз, составленный самим банком, предусматривал показатель на уровне 1,56 млрд фунтов.

Выручка повысилась до 6,32 млрд с 6,29 млрд фунтов, тогда как аналитики ожидали снижения показателя до 6,16 млрд фунтов.

Чистый процентный доход составил 3,15 млрд фунтов против 3,27 млрд фунтов годом ранее.

Коэффициент достаточности основного базового капитала (CET1) на конец июня равнялся 13,6%, за год опустившись на 0,2 процентного пункта.

Barclays объявил дивиденды за первое полугодие в размере 2,9 пенса на акцию против 2,7 пенса годом ранее, а также планирует выкуп акций на сумму до 750 млн фунтов.

Банк улучшил прогноз чистого процентного дохода на 2024 год до 11 млрд с 10,7 млрд фунтов.

С начала 2024 года капитализация Barclays взлетела почти в полтора раза, до 34,4 млрд фунтов.