Brent подорожала до $82,54 за баррель в ожидании встречи ОПЕК+

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Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к быстрому росту днем в среду в ожидании встречи министров стран ОПЕК+.

К 14:12 по Москве январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,86 (1,05%) - до $82,54 за баррель. Январские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $0,92 (1,2%) - до $77,33 за баррель.

Накануне Brent и WTI подорожали на 2,1%, причем цена WTI выросла впервые за пять сессий.

Встреча министров стран ОПЕК+ состоится 30 ноября в онлайн-формате, хотя изначально предполагалось провести заседание очно в Вене 26 ноября. Участникам встречи предстоит уладить противоречия внутри группы, поскольку некоторые африканские страны хотят увеличить нефтедобычу.

"Общий рост аппетита к риску помог ценам на нефть вырасти, - отметил основатель консалтинговой компании Oilytics Кешав Лохия. - Но в целом обстановка на нефтяных рынках спокойная в ожидании решения ОПЕК".

Кроме того, инвесторы оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США. По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), на минувшей неделе резервы нефти в Штатах снизились на 817 тыс. баррелей. Минэнерго США обнародует свои данные позднее в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что эти данные укажут на сокращение запасов нефти на 933 тысяч баррелей.