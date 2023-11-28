Rolls-Royce поставил цель увеличить операционную прибыль вдвое к 2027 году

Компания наметила продажу части активов и планирует сокращать расходы

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Британский машиностроительный холдинг Rolls-Royce Holdings Plc ставит целью увеличить к 2027 году показатели операционной прибыли и свободного денежного потока более чем вдвое по сравнению с 2023 годом.

Rolls-Royce планирует продавать активы, рентабельность которых не соответствует целевым показателям, а также намерен добиться экономии на ежегодных расходах в 400-500 млн фунтов стерлингов.

Как говорится в пресс-релизе компании, целевой показатель операционной прибыли на 2027 год установлен на уровне 2,5-2,8 млрд фунтов (цель на 2023 год - 1,2-1,4 млрд фунтов), маржи операционной прибыли - 13-15%, свободного денежного потока - 2,8-3,1 млрд фунтов (цель на 2023 год - 0,9-1 млрд фунтов), рентабельности капитала - 16-18%.

Rolls-Royce рассчитывает увеличить маржу операционной прибыли в ключевом для компании подразделении гражданской авиации до 15-17% к 2027 году с 2,5% в 2022 году.

Обнародованные ориентиры - часть плана нового гендиректора компании Туфана Эргинбилгича, бывшего топ-менеджера BP Plc, который возглавил Rolls-Royce в январе 2023 года.

В октябре Rolls-Royce анонсировал оптимизацию операций, предусматривающую сокращение 2-2,5 тысячи рабочих мест.

Надежды инвесторов на то, что Эргинбилгич сможет добиться улучшения финансовых показателей Rolls-Royce, привели к скачку стоимости акций компании в 2,8 раза с начала текущего года. Бумаги Rolls-Royce показывают наилучшую динамику среди компонентов индекса FTSE 100 в этом году.

В течение следующих пяти лет компания планирует продать активы на сумму 1-1,5 млрд фунтов, в том числе операции по выпуску электрических двигателей для самолетов.

На телеконференции 28 ноября Эргинбилгич заявил, что традиционные авиационные силовые установки, по его мнению, останутся основой сектора по крайней мере в следующие 20 лет, а роль электрических и водородных двигателей будет незначительной.

По его словам, устойчивое авиационное топливо (SAF) будет единственным вариантом для больших самолетов в плане достижения целей углеродной нейтральности.

В компании рассчитывают, что меры укрепления баланса позволят ей вернуться к выплатам дивидендам, приостановленным с 2020 года.