Рубль заметно снизился к основным валютам после завершения налоговых выплат

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и китайский юань перешли к повышению на Московской бирже, заметно укрепились по итогам торгов вторника; рубль упал к бивалютной корзине после завершения перечисления в бюджет основных налоговых выплат ноября.

Курс доллара составил 89,44 руб. в 19:00, что на 63,5 копейки выше закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 98,19 руб., подорожав на 92 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 76,33 копейки, до 93,38 руб. Курс китайского юаня вырос на 9,1 копейки - до 12,48 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль перешел к снижению вечером во вторник, завершил торги заметным ослаблением в основных валютных парах по факту окончания налогового периода ноября. 28 ноября компаниям-экспортерам перечислили в бюджет НДС, НДФЛ, НДПИ, акцизы и страховые взносы. Участники рынка продолжают анализировать сообщение ЦБ РФ о возобновлении с января 2024 года проведения операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), в том числе осуществленных в 2023 году.

Ежедневный объем и направление проводимых на внутреннем валютном рынке операций в течение 2024 года будет определяться исходя из сальдо нескольких величин, сообщил регулятор накануне. ЦБ планирует в отдельном пресс-релизе в конце декабря 2023 года представить окончательный расчет итогового ежедневого нетто-объема операций на валютном рынке в январе 2024 года.

Банк России учтет информацию Минфина об использовании средств ФНБ в целях финансирования дефицита бюджета вне бюджетного правила и размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в рублях.

"Рубль во вторник чувствовал себя довольно уверенно, значительную часть дня не оставлял попыток отодвинуть доллар ближе к 88,5. На сегодняшний день пришелся пик налогового периода, это могло придавать сил нацвалюте. Отметим также относительную слабость доллара на глобальном рынке - индекс американской валюты DXY двигался у трехмесячных минимумов чуть выше 103 п. Базовыми опорами для рубля остаются жесткость денежно-кредитной политики и обязательные нормы продаж выручки экспортерами. В ближайшие дни маятник может качнуться не в пользу рубля. Налоговый период останется позади, а цены на нефть, которые в ноябре просели примерно на 10% от уровней сентября-октября, не спешат этот спад отыгрывать. Возможно, котировки "черного золота" поддержит решение ОПЕК+ по итогам министерской встречи в этот четверг. По нашим оценкам, в середине недели доллар может начать смещаться к верхней границе диапазона 87-90 рублей", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

"Локальное ослабление рубля связано с завершением налогового периода. На этом фоне предложение валюты на российском рынке снизилось. Также стоит отметить, что вырос спрос на иностранную валюту среди российских туристов и импортеров перед длительными праздниками. В декабре некоторое ослабление национальной валюты может продолжиться. Исторически этот месяц был неудачным для рубля. Однако в среднесрочной перспективе для значительного снижения рубля оснований нет: продолжают действовать указ президента о продаже валютной выручки экспортерами, плюс сохраняется жесткая монетарная политика. Также стоит отметить, что ЦБ накануне объявил о возобновление в январе 2024 года операций на валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств ФНБ в рамках бюджетного правила. Одновременно с этим регулятор должен продать часть валютных сбережении для покрытия дефицита бюджета. Чистое сальдо данных операций - в пользу рубля, что должно позитивно отразиться на его курсе", - отмечает портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова.

Цены на нефть растут во вторник после четырех сессий снижения.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 2,34% - до $81,86 за баррель. Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 2,39% - до $76,64 за баррель.

Как сообщают СМИ, Саудовская Аравия призывает других участников ОПЕК+ сократить добычу нефти, чтобы поддержать цены, а африканские страны сопротивляются этому, в связи с чем потребовались дополнительные переговоры перед заседанием.

Саудовская Аравия с июля этого года добровольно ограничивает добычу на 1 млн баррелей в сутки в дополнение к согласованному в рамках ОПЕК+ сокращению производства. Ее решение снизить добычу поддержало нефтяной рынок летом этого года, однако с конца сентября нефть дешевеет на опасениях ослабления спроса, отмечает Market Watch.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 29 ноября на 9,43 копейки, до 88,6102 руб., и уменьшил курс евро на 9,35 копейки, до 97,0659 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник опустился на 4,04 копейки по отношению к понедельнику и составил 88,6175 руб. Напротив, средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 2,6 копейки и составил 88,7138 руб.. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 372,301 млн, из которых $441,199 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $931,102 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 8,48 копейки, до 97,0279 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 6,15 копейки, до 97,2077 руб. Объем торгов евро составил EUR507,24 млн, из которых EUR131,967 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR375,273 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 28 ноября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 300 млрд рублей (при лимите 300 млрд рублей и спросе 829,6 млрд рублей) в среднем по ставке 14,19% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 21 ноября, банки разместили 750 млрд рублей (при лимите 750 млрд рублей и спросе 1 трлн 620,4 млрд рублей) в среднем по ставке 14,47% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику во вторник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 27 ноября опустилась на 2 базисных пункта - до 15,17% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла во вторник относительно понедельника на 8 базисных пунктов - до 14,68% годовых, на 3 месяца - повысилась на 3 базисных пункта, до 13,41% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 5 базисных пунктов, до 11,03% годовых.