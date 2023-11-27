ЦБ РФ с января возобновит регулярные операции с валютой по бюджетному правилу

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Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Банк России с января 2024 года возобновит проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), в том числе с учетом всех операций, осуществленных со средствами фонда в 2023 году, говорится в сообщении ЦБ.

Ежедневный объем и направление проводимых на внутреннем валютном рынке операций в течение 2024 года будет определяться исходя из сальдо нескольких величин:

1) регулярных операций в рамках бюджетного правила (их ежедневный объем определяет Минфин РФ);

2) разницы объема отложенных с 10 августа по 31 декабря 2023 года регулярных операций и объема расходования средств ФНБ в целях финансирования дефицита федерального бюджета за 2023 год (ежедневный сальдированный объем рассчитывается исходя из равномерного распределения общей суммы на 12 календарных месяцев с учетом количества торговых дней);

3) осуществленного в течение II полугодия 2023 года - I полугодия 2024 года объема чистого инвестирования ФНБ в разрешенные финансовые активы в рублях (ежедневный объем рассчитывается исходя из равномерного распределения общей суммы нетто-инвестирования ФНБ за прошедшее полугодие (то есть за II полугодие 2023 года и I полугодие 2024 года, соответственно) на 6 календарных месяцев с учетом количества торговых дней).

ЦБ планирует в отдельном пресс-релизе в конце декабря 2023 года представить окончательный расчет итогового ежедневого нетто-объема операций на валютном рынке в январе 2024 года. Банк России учтет информацию Минфина об использовании средств ФНБ в целях финансирования дефицита бюджета вне бюджетного правила и размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в рублях.