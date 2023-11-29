Основатель СДЭК в связи с эмиграцией ищет покупателя на свою долю в компании

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Основатель, генеральный директор и мажоритарий логистического оператора СДЭК Леонид Гольдорт в связи с эмиграцией в Израиль хочет продать свою долю в бизнесе, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

Гольдорту, по данным на апрель 2023 года, принадлежало 55,44% в ООО "СДЭК-Глобал", основном юрлице группы.

Остальные совладельцы (Вячеслав Пиксаев, Инна Яковлева и Евгений Цацура) свои доли не продают, отмечает издание.

Среди тех, кто в разное время интересовался активом, источники газеты называют Х5, Совкомбанк, Тинькофф банк, АФК "Система", Qiwi, "Почту России", Сбербанк, "Делимобиль" и "Деловые линии". Представитель Совкомбанка это опроверг, его коллега в АФК "Система" заявил, что холдинг не ведет переговоров о приобретении актива.