Одна из богатейших женщин мира продаст акции Las Vegas Sands для покупки баскетбольной команды

Мириам Адельсон Фото: AP/ТАСС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Мириам Адельсон, входящая в список самых богатых женщин мира с состоянием порядка $32,8 млрд, продает акции оператора казино Las Vegas Sands на сумму $2 млрд, говорится в сообщении компании.

Этот пакет составляет около 10% ее доли. Она и ее семья - крупнейшие акционеры оператора казино.

Средства от сделки семья Адельсон направит на покупку мажоритарной доли в баскетбольной команде Dallas Mavericks у миллиардера Марка Кьюбана, сообщает CNBC со ссылкой на информированный источник. Сумма сделки, по его данным, составит около $3,5 млрд. Сам Кьюбан сохранит за собой миноритарную долю и будет курировать деятельность, связанную с баскетболом.

В Лас-Вегасе сейчас нет своей баскетбольной команды, отмечает CNBC.

Адельсон родилась в Израиле и имеет американское гражданство. Она известный врач, лечит больных с различными зависимостями, а также видный сторонник Республиканской партии. Ее второй муж, основатель Las Vegas Sands Шелдон Адельсон, скончался в 2021 году и оставил ей в наследство 56% акций компании.