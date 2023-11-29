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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Одна из богатейших женщин мира продаст акции Las Vegas Sands для покупки баскетбольной команды

Одна из богатейших женщин мира продаст акции Las Vegas Sands для покупки баскетбольной команды
Мириам Адельсон
Фото: AP/ТАСС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Мириам Адельсон, входящая в список самых богатых женщин мира с состоянием порядка $32,8 млрд, продает акции оператора казино Las Vegas Sands на сумму $2 млрд, говорится в сообщении компании.

Этот пакет составляет около 10% ее доли. Она и ее семья - крупнейшие акционеры оператора казино.

Средства от сделки семья Адельсон направит на покупку мажоритарной доли в баскетбольной команде Dallas Mavericks у миллиардера Марка Кьюбана, сообщает CNBC со ссылкой на информированный источник. Сумма сделки, по его данным, составит около $3,5 млрд. Сам Кьюбан сохранит за собой миноритарную долю и будет курировать деятельность, связанную с баскетболом.

В Лас-Вегасе сейчас нет своей баскетбольной команды, отмечает CNBC.

Адельсон родилась в Израиле и имеет американское гражданство. Она известный врач, лечит больных с различными зависимостями, а также видный сторонник Республиканской партии. Ее второй муж, основатель Las Vegas Sands Шелдон Адельсон, скончался в 2021 году и оставил ей в наследство 56% акций компании.

Лас-Вегас Dallas Mavericks Марк Кьюбан Las Vegas Sands Мириам Адельсон
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