Состояние 1% самых богатых американцев достигло $44,6 трлн на конец 2023 года

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Состояние 1% наиболее богатых американцев на конец 2023 года достигло рекордных $44,6 трлн благодаря росту фондового рынка, говорится в исследовании Федеральной резервной системы (ФРС).

В 1% самых обеспеченных граждан США, по оценкам Федрезерва, входят те, чье состояние превышает $11 млн. За четвертый квартал они стали богаче на $2 трлн, причем рост полностью пришелся на имеющиеся у них акции. Стоимость акций компаний и паев инвестиционных фондов, которыми они владеют, увеличилась до $19,7 трлн с $17,65 трлн на конец третьего квартала.

С начала 2020 года самые богатые американцы у‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌величили свое состояние на 49%. Объем активов американского среднего класса также вырос на 50%.

"Ралли на рынке акций является мощным позитивным фактором для потребительского доверия, потребительских расходов и в целом для роста экономики, - отметил старший экономист Moody's Analytics Марк Занди. - Конечно же, это также подсвечивает уязвимость экономики в случае падения фондового рынка. Это не самый вероятный сценарий, но он существует, с учетом высокой оценки стоимости акций".

По оценкам ФРС, 10% самых богатых американцев владеют 87% акций, находящихся в собственности частных лиц, 1% - половиной.