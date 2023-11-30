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Глава ФРБ Нью-Йорка считает, что ставка ФРС уже достигла пика или близка к нему

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Базовая процентная ставка в США, возможно, уже достигла пикового уровня, считает президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс. О его заявлении на конференции Бреттон-Вудского комитета в Нью-Йорке сообщает MarketWatch.

Федеральная резервная система сохранила ставку на уровне 5,25-5,5% 1 ноября.

Текущая денежно-кредитная политика является "довольно ограничительной", "возможно даже самой ограничительной за 25 лет", сказал Уильямс.

"По моим оценкам, ставка ФРС уже достигла пика или близка к нему", - добавил он.

Уильямс полагает, что Федрезерву нужно будет сохранять ограничительную политику какое-то время, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю в 2%.

По его прогнозу, рост индекса потребительских цен в США в следующем году замедлится до 2,25%, в 2025 году - до 2%.

Темпы роста ВВП США в 2024 году сократятся до 1,25%, безработица увеличится до 4,25%, ожидает Уильямс. Для сравнения: в третьем квартале текущего года ВВП США вырос на 5,2%, безработица в октябре составила 3,9%.

"Будущее остается крайней неопределенным, и решения ФРС будут зависеть от дальнейших данных", - сказал он.

Если ценовое давление и дисбалансы в экономике останутся более устойчивыми, чем ожидается, "может потребоваться дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики", добавил Уильямс.

Джон Уильямс США ФРС ФРБ Нью-Йорка
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