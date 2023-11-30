Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС в пределах 0,1%

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций в четверг открылись смешанной динамикой рублевых цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (нефть Brent торгуется выше $83 за баррель). Лидируют в росте котировки "Роснефти" на сильном квартальном отчете.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,03%, до 3174,42 пункта, индекс РТС вырос на 0,1%, до 1129,59 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" изменились в пределах 1,8%.

Доллар подешевел на 2 копейки до 88,53 рубля.

Подорожали акции "Роснефти" (+1,8%), "РусГидро" (+1%), "Газпрома" (+0,4%), расписки OZON (+0,4%), бумаги "Северстали" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,3% и +0,1% "префы"), ПАО "Полюс" (+0,3%), ОК "Русал" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Татнефти" (+0,2%).

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в III квартале составила 467 млрд рублей, сообщила компания. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали этот показатель на уровне 397 млрд рублей. За 9 месяцев чистая прибыль, относящаяся к акционерам "Роснефти", выросла в 1,8 раза год к году, до 1,071 трлн рублей, что преимущественно объясняется ростом EBITDA (+19,3%, до 2,403 трлн рублей).

Выручка "Роснефти" с начала года составила 6,612 трлн рублей, что на 8,2% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в результате снижения цен на нефть. При этом выручка за третий квартал увеличилась на 33,3% квартал к кварталу, достигнув 2,732 трлн рублей.

Также подороажил акции "Башнефти" (+0,6% и +1,8% "префы") на фоне отчета за 9 месяцев.

ПАО АНК "Башнефть" в январе-сентябре 2023 года получило чистую прибыль по МСФО в размере 151,8 млрд рублей, говорится в отчете компании. Выручка за отчетный период зафиксирована на уровне 727,8 млрд рублей.

По РСБУ чистая прибыль "Башнефти" за 9 месяцев текущего года выросла в 1,7 раза (до 147,34 млрд рублей), выручка снизилась на 3,6% (до 544,325 млрд рублей), себестоимость продукции уменьшилась на 5,5% (до 354,49 млрд рублей).

Подешевели акции Polymetal (-1,2%), "МТС" (-0,7%), "Интер РАО" (-0,7%), "Московской биржи" (-0,6%), Сбербанка (-0,6% и -0,3% "префы"), ВТБ (-0,4%), расписки TCS Group (-0,3%), бумаги "НОВАТЭКа" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", прогноз по ценовому диапазону индекса МосБиржи на краткосрочную перспективу сохраняется в районе 3000-3300 пунктов. В четверг российский рынок акций, вероятнее всего, закроется с небольшим "плюсом" за счет роста нефти на фоне новостей о вероятном сокращении добычи ОПЕК+ на еще 1 млн б/с.

Все внимание будет приковано к заседанию ОПЕК+, от результатов которого будет зависеть, как себя поведет нефтегазовый сектор и индекс МосБиржи в целом. На американском рынке из важных макроэкономических новостей ожидается только число первичных заявок на пособия по безработице в ноябре - в случае расхождения с консенсус-прогнозом возможен рост волатильности на фондовом рынке, отмечают эксперты "БКС МИ".

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, в четверг индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3150-3200 пунктов. Российский рынок может продолжить снижаться, если бумаги Сбербанка не смогут подрасти. Поддержкой для индекса может выступить дорожающая нефть, однако ситуация здесь может сильно измениться, если итоги заседания ОПЕК+ принесут негативный сюрприз. В четверг последний день с дивидендами торгуются акции "Ростелекома", "Селигдара" и "Группы Позитив", отметил аналитик.

Акции Сбербанка дешевели три дня подряд, выйдя в среду за нижнюю границу восходящего тренда, который берет свое начало со второй половины сентября. В целом бумаги Сбербанка могут продолжить снижаться, ближайшим очевидным уровнем поддержки выступают уровни 273-274 рублей. Накануне вечером сильные отчетности опубликовали "Роснефть" и "Башнефть", которые рынок может отыграть в четверг, полагает Головинов.

В США в среду индексы акций изменились на 0,04-0,2% после публикации "Бежевой книги" Федеральной резервной системы (ФРС).

Экономическая активность в США с начала октября по середину ноября в целом замедлилась, говорится в опубликованном в среду обзоре, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

Шесть из двенадцати федеральных резервных банков сообщили о небольшом ослаблении экономической активности в своих округах, два указали на сохранение условий на прежнем уровне, еще четыре округа заявили о сдержанном повышении.

Ранее в среду Министерство торговли страны опубликовало пересмотренные данные о динамике ВВП в третьем квартале, показавшие рост американской экономики на 5,2% в пересчете на годовые темпы. Это максимальные темпы подъема с октября-декабря 2021 года. Ранее сообщалось о повышении на 4,9%. Эксперты в среднем прогнозировали пересмотр показателя роста до 5%, сообщают Trading Economics и MarketWatch.

В Азии в четверг преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,7%, южнокорейский Kospi подрос на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,3%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавляют 0,1-0,4%).

Банку Японии необходимо продолжать придерживаться мягкой денежно-кредитной политики в течение некоторого времени, заявил один из руководителей ЦБ Тоёаки Накамура, поскольку он по-прежнему не уверен, что страна сможет достичь устойчивой инфляции в 2%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в ноябре уменьшился до 49,4 пункта по сравнению с 49,5 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление страны. Это минимальный уровень с июня. При этом снижение стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали рост до 49,7 пункта, по данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal также ожидали подъема - до 49,8 пункта.

Банк Кореи в четверг сохранил ставку семидневного РЕПО на уровне 3,5% годовых, как и ожидалось. Таким образом, ЦБ не меняет ключевую процентную ставку по итогам седьмого заседания подряд на фоне неопределенности в мировой экономике и опасений относительно роста потребительских долгов в стране.

Банк Кореи также сохранил оценку роста ВВП страны в этом году на уровне 1,4%, но ухудшил прогноз на 2024 год до 2,1% с ранее ожидавшихся 2,2%.

На нефтяном рынке цены утром в четверг продолжают рост в ожидании министерской встречи ОПЕК+ после локальной просадки цен накануне вечером (цена Brent к 18:50 по МосквеК опускалась к $81,65 за баррель, но поздно вечером поднялась к $83) на данных о росте запасов в США.

К 10:01 по Москве январские фьючерсы на Brent дорожали на 0,4% до $83,44 за баррель (+1,7% в среду), январские фьючверсы на WTI дорожали на 0,5%, до $78,25 за баррель (+1,9% накануне).

Накануне поддержку ценам оказали новости о сильном шторме в Черном море, который препятствует поставкам.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 1,609 млн баррелей, говорится в опубликованном в среду еженедельном докладе министерства энергетики страны. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали в среднем сокращение на 933 тысячи баррелей, по данным Trading Economics.

Министры ОПЕК+ в четверг вновь попробуют собраться (на этот раз - в онлайн-режиме), чтобы пересмотреть свою стратегию на нефтяном рынке. Очная встреча стран-участниц соглашения планировалась еще на минувшее воскресенье, но за несколько дней была перенесена.