Американские страховщики Cigna и Humana ведут переговоры о слиянии

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Американские Cigna Corp. и Humana Inc., работающие в сфере медицинского страхования, ведут переговоры о слиянии, что может привести к созданию крупного игрока в данном сегменте, пишет The Wall Street Journal.

По данным источников, компании обсуждают возможность сделки, которая будет оплачена денежными средствами и акциями. Договоренность может быть достигнута до конца текущего года.

Хотя структура компании, которая может появиться в случае объединения Cigna и Humana, пока не ясна, она станет гигантом в сфере медицинского страхования с капитализацией свыше $140 млрд. Это позволит ей конкурировать с лидерами рынка UnitedHealth Group и CVS Health Corp.

Cigna и Humana уже рассматривали возможность слияния в 2015 году. Но вместо этого Humana тогда заключила сделку с Aetna, которая впоследствии была заблокирована антимонопольным органом. В результате Aetna была приобретена CVS в 2018 году.

Котировки акций Cigna в среду упали более чем на 8% на новостях о планируемой сделке, Humana - на 5,5%. В настоящее время рыночная стоимость первого страховщика превышает $83 млрд, второго - $62 млрд.