Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Американские страховщики Cigna и Humana ведут переговоры о слиянии

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Американские Cigna Corp. и Humana Inc., работающие в сфере медицинского страхования, ведут переговоры о слиянии, что может привести к созданию крупного игрока в данном сегменте, пишет The Wall Street Journal.

По данным источников, компании обсуждают возможность сделки, которая будет оплачена денежными средствами и акциями. Договоренность может быть достигнута до конца текущего года.

Хотя структура компании, которая может появиться в случае объединения Cigna и Humana, пока не ясна, она станет гигантом в сфере медицинского страхования с капитализацией свыше $140 млрд. Это позволит ей конкурировать с лидерами рынка UnitedHealth Group и CVS Health Corp.

Cigna и Humana уже рассматривали возможность слияния в 2015 году. Но вместо этого Humana тогда заключила сделку с Aetna, которая впоследствии была заблокирована антимонопольным органом. В результате Aetna была приобретена CVS в 2018 году.

Котировки акций Cigna в среду упали более чем на 8% на новостях о планируемой сделке, Humana - на 5,5%. В настоящее время рыночная стоимость первого страховщика превышает $83 млрд, второго - $62 млрд.

Cigna Humana США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Судоходство на подходах к черноморским портам по-прежнему ограничено

"Яндекс" в 2024 году запланировал удвоить парк роботов-доставщиков

"Яндекс" в 2024 году запланировал удвоить парк роботов-доставщиков

Дефицит бюджета РФ за 10 месяцев уточнен до 1,05 трлн рублей с 1,235 трлн рублей

"СПБ биржа" намерена продолжать работу и готовит новые проекты

"СПБ биржа" рассчитывает получить разрешение OFAC на вывод активов клиентов

"СПБ биржа" рассчитывает получить разрешение OFAC на вывод активов клиентов

Стоимость автозапчастей в справочниках РСА увеличится на 9,8% с 19 декабря

Сечин подверг критике налоговую политику Минфина

Сечин подверг критике налоговую политику Минфина

Нефть Африки имеет значение. Обзор

Акции связанной с "Северной верфью" компании истребованы в пользу Росимущества

Минсельхоз обдумает возможность обнулить пошлины на импорт яиц

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });