Совкомбанк в III квартале получил почти 25 млрд рублей чистой прибыли по МСФО

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Совкомбанк за 9 месяцев 2023 года получил 76,4 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, в третьем квартале – 24,7 млрд рублей, говорится в отчете банка.

Рентабельность капитала за январь-сентябрь текущего года составила 51%, отмечается в сообщении банка.

Расходы на резервы за 9 месяцев 2023 года составили 29,4 млрд рублей, в III квартале – 8,2 млрд рублей.

Чистый процентный доход до резервов в январе-сентябре текущего года составил 103,8 млрд рублей (в III квартале – 37 млрд рублей), после резервов – 74,4 млрд рублей (в III квартале – 29 млрд рублей).

Чистый комиссионный доход за 9 месяцев 2023 года составил 19,5 млрд рублей (за отчетный квартал – 7,1 млрд рублей).

Активы на 30 сентября 2023 года достигли 2,791 трлн рублей, увеличившись с начала года на 27,7%, за квартал – на 17,6%. Увеличение этого показателя банк объясняет органическим ростом и приобретением крупной страховой группы у третьей стороны.

Кредитный портфель до вычета резервов в январе-сентябре текущего года вырос на 22,3% до 1,795 трлн рублей (рост за квартал на 11,6%), после вычета резервов – на 24,2% до 1,722 трлн рублей (в III квартале – на 12,8%).

Розничный кредитный портфель после вычета резервов за 9 месяцев 2023 года вырос на 26% до 735 млрд рублей. Портфель автокредитов увеличился на 46% до 237 млрд рублей, ипотечный портфель – на 25% до 225 млрд рублей, беззалоговые кредиты (карты рассрочки "Халва" и потребительские кредиты) – на 13% до 272 млрд рублей. Корпоративный кредитный портфель за январь-сентябрь увеличился на 22% до 971 млрд рублей.

Средства клиентов в январе-сентябре текущего года увеличились на 30,3% до 2,199 трлн рублей.

Средства розничных клиентов выросли на 11% до 800 млрд рублей, корпоративных клиентов – на 45% до 1,4 трлн рублей.

Небанковский бизнес группы (страхование, лизинг, факторинг, площадка для цифровых закупок и электронные платежи) за 9 месяцев 2023 года заработал 14 млрд рублей чистой прибыли. Подписанная премия страховой группы Совкомбанка (включая "Совкомбанк страхование", "Совкомбанк страхование жизни", а также часть премий приобретенной в августе страховой группы) составила 27 млрд рублей. Лизинговый портфель компании "Совкомбанк лизинг" вырос на 65% до 54 млрд рублей.

Совкомбанк отметил, что 31 августа 2023 года закрыл сделку по приобретению 100% крупной страховой группы у третьих лиц за 6,8 млрд рублей. Сделка нацелена на усиление страхового бизнеса группы банка, улучшение рыночных позиций в сегменте страхования жизни. Название приобретенной компании банк не раскрывает.