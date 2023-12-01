Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 30 ноября

Совкомбанк в рамках IPO планирует привлечь 10 млрд рублей

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Совкомбанк в рамках публичного размещения обыкновенных акций планирует привлечь 10 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Индикативный ценовой диапазон размещения установлен в размере от 10,50 до 11,50 рубля за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации Совкомбанка в размере от 200 млрд рублей до 219 млрд рублей и мультипликатору 2,2х - 2,4х (соотношение прибыли на акцию к капитализации).

Подать заявку на приобретение акций можно с 1 по 14 декабря 2023 года. Принять участие в IPO сможет широкий круг инвесторов, в том числе физические лица и институциональные инвесторы, подчеркивается в сообщении.

ЭкономикаСовкомбанк в III квартале получил почти 25 млрд рублей чистой прибыли по МСФОЧитать подробнее

Цена IPO будет установлена набсоветом банка по итогам окончания периода сбора заявок.

В рамках IPO банк планирует разместить только акции допэмиссии (cash-in). Все привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на дальнейшее развитие бизнеса, отмечает кредитная организация.

Никто из действующих акционеров банка продавать принадлежащие им акции в рамках IPO не будет.

"В то же время ряд существующих акционеров банка, включая институциональных инвесторов, сотрудников и долгосрочных клиентов банка, выразили намерение приобрести акции Совкомбанка в рамках IPO", - говорится в сообщении.

Банк заявил, что уже получил индикативные предложения об участии в IPO от ряда крупнейших российских институциональных инвесторов в объеме 50% от ожидаемого размера предложения.

Действующие акционеры и аффилированные с ними лица примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций банка в течение 180 дней после завершения IPO.

В рамках размещения будет структурирован механизм поддержания цены акций, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов.

Торги акциями, как ожидается, начнутся 15 декабря 2023 года под тикером SVCB и ISIN RU000A0ZZAC4. Акции были включены в первый уровень листинга "Московской биржи". Один лот будет содержать 100 акций.

Совкомбанк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Фондовые индексы США завершили ноябрь максимальным ростом более чем за год

Фондовые индексы США завершили ноябрь максимальным ростом более чем за год

Новак заявил, что сокращение добычи странами ОПЕК+ в I кв. 2024 г. составит 2,2 млн б/с

Новак заявил, что сокращение добычи странами ОПЕК+ в I кв. 2024 г. составит 2,2 млн б/с

РФ углубит сокращение поставок нефти на 200 тыс. б/с

Рубль вечером усилил снижение к доллару и почти не изменился к евро

Рубль вечером усилил снижение к доллару и почти не изменился к евро

Источник сообщил, что Бразилия присоединится к ОПЕК+ с 2024 года

Источник сообщил, что Бразилия присоединится к ОПЕК+ с 2024 года

Министры ОПЕК+ обсудили состояние рынка и завершили заседание

Министры ОПЕК+ обсудили состояние рынка и завершили заседание

КТК возобновил отгрузки нефти с двух причальных устройств

Банк России прогнозирует устойчивость корпоративного сектора даже при высокой ставке

Банк России прогнозирует устойчивость корпоративного сектора даже при высокой ставке

Мишустин назвал драйвером роста ВВП за 10 месяцев обрабатывающую промышленность

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });