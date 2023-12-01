Совкомбанк в рамках IPO планирует привлечь 10 млрд рублей

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Совкомбанк в рамках публичного размещения обыкновенных акций планирует привлечь 10 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Индикативный ценовой диапазон размещения установлен в размере от 10,50 до 11,50 рубля за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации Совкомбанка в размере от 200 млрд рублей до 219 млрд рублей и мультипликатору 2,2х - 2,4х (соотношение прибыли на акцию к капитализации).

Подать заявку на приобретение акций можно с 1 по 14 декабря 2023 года. Принять участие в IPO сможет широкий круг инвесторов, в том числе физические лица и институциональные инвесторы, подчеркивается в сообщении.

Цена IPO будет установлена набсоветом банка по итогам окончания периода сбора заявок.

В рамках IPO банк планирует разместить только акции допэмиссии (cash-in). Все привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на дальнейшее развитие бизнеса, отмечает кредитная организация.

Никто из действующих акционеров банка продавать принадлежащие им акции в рамках IPO не будет.

"В то же время ряд существующих акционеров банка, включая институциональных инвесторов, сотрудников и долгосрочных клиентов банка, выразили намерение приобрести акции Совкомбанка в рамках IPO", - говорится в сообщении.

Банк заявил, что уже получил индикативные предложения об участии в IPO от ряда крупнейших российских институциональных инвесторов в объеме 50% от ожидаемого размера предложения.

Действующие акционеры и аффилированные с ними лица примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций банка в течение 180 дней после завершения IPO.

В рамках размещения будет структурирован механизм поддержания цены акций, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов.

Торги акциями, как ожидается, начнутся 15 декабря 2023 года под тикером SVCB и ISIN RU000A0ZZAC4. Акции были включены в первый уровень листинга "Московской биржи". Один лот будет содержать 100 акций.