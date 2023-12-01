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Пауэлл назвал преждевременным обсуждение смягчения политики ФРС

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл считает преждевременным обсуждение того, когда американский ЦБ может приступить к смягчению денежно-кредитной политики.

"Базовая инфляция в США по-прежнему существенно выше целевого показателя ФРС", - сказал он, выступая на мероприятии в колледже Спелман в Атланте.

Он дал понять, что ФРС сохранит базовую процентную ставку на текущем уровне в 5,25-5,5% годовых на декабрьском заседании, чтобы дать себе время для оценки ситуации в экономике США.

"Активные меры, которые мы приняли ранее, сделали нашу политику довольно ограничительной, - сказал он. - Пройдя такой длинный путь за короткое время, ФРС движется дальше с осторожностью, поскольку риски недостаточного и чрезмерного ужесточения стали более сбалансированными".

"Мы готовы продолжить ужесточение политики, если это будет необходимо", - добавил Пауэлл.

Он отметил, что базовая инфляция в США по-прежнему существенно выше целевого показателя ЦБ.

"Мы твердо намерены со временем вернуть инфляцию к 2%-ному уровню, и планируем сохранять ограничительную политику до тех пор, пока не будем уверены, что инфляция на пути к этой цели", - сказал Пауэлл.

Он подчеркнул, что изменения денежно-кредитной политики сказывается на ситуации в экономике не сразу, и эффект ужесточения еще не проявился в полной мере.

Доходности US Treasuries снижаются после заявлений Пауэлла, долларовый индекс DXY теряет 0,12%. Фондовые индексы США перешли к росту, поскольку тон заявлений главы ФРС был воспринят трейдерами как более "голубиный", с учетом фразы о "довольно ограничительном" состоянии политики.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее снижения Федрезервом в марте 2024 года оценивается рынком почти в 50%, отмечает MarketWatch.

Джером Пауэлл США ФРС US Treasuries
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