"Жуковский" начал обслуживать грузовые рейсы китайской Suparna Airlines
Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Подмосковный аэропорт "Жуковский" начал обслуживать регулярные грузовые рейсы китайской авиакомпании Suparna Airlines, сообщил "Интерфаксу" представитель аэропорта.
Первый рейс компании прибыл в Подмосковье 29 ноября, он выполнялся по маршруту Нанкин-Жуковский-Чэнду на самолете Boeing 747F.
"Программа грузоперевозок рассчитана на поставку автотранспорта, технического оборудования, электронных изделий, одежды и широкой номенклатуры товаров народного потребления", - отметил представитель аэропорта.
В дальнейшем, по его словам, в состав перевозимых грузов могут быть включены товары категории экспресс-грузов с возможностью предварительного таможенного декларирования.