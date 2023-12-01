Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 30 ноября

"Жуковский" начал обслуживать грузовые рейсы китайской Suparna Airlines

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Подмосковный аэропорт "Жуковский" начал обслуживать регулярные грузовые рейсы китайской авиакомпании Suparna Airlines, сообщил "Интерфаксу" представитель аэропорта.

Первый рейс компании прибыл в Подмосковье 29 ноября, он выполнялся по маршруту Нанкин-Жуковский-Чэнду на самолете Boeing 747F.

"Программа грузоперевозок рассчитана на поставку автотранспорта, технического оборудования, электронных изделий, одежды и широкой номенклатуры товаров народного потребления", - отметил представитель аэропорта.

В дальнейшем, по его словам, в состав перевозимых грузов могут быть включены товары категории экспресс-грузов с возможностью предварительного таможенного декларирования.

Жуковский Московская область Китай Suparna Airlines
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Совкомбанк в рамках IPO планирует привлечь 10 млрд рублей

Фондовые индексы США завершили ноябрь максимальным ростом более чем за год

Фондовые индексы США завершили ноябрь максимальным ростом более чем за год

Новак заявил, что сокращение добычи странами ОПЕК+ в I кв. 2024 г. составит 2,2 млн б/с

Новак заявил, что сокращение добычи странами ОПЕК+ в I кв. 2024 г. составит 2,2 млн б/с

РФ углубит сокращение поставок нефти на 200 тыс. б/с

Рубль вечером усилил снижение к доллару и почти не изменился к евро

Рубль вечером усилил снижение к доллару и почти не изменился к евро

Источник сообщил, что Бразилия присоединится к ОПЕК+ с 2024 года

Источник сообщил, что Бразилия присоединится к ОПЕК+ с 2024 года

Министры ОПЕК+ обсудили состояние рынка и завершили заседание

Министры ОПЕК+ обсудили состояние рынка и завершили заседание

КТК возобновил отгрузки нефти с двух причальных устройств

Банк России прогнозирует устойчивость корпоративного сектора даже при высокой ставке

Банк России прогнозирует устойчивость корпоративного сектора даже при высокой ставке
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });