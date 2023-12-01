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Денежная база в РФ снизилась с 17 по 24 ноября на 167,2 млрд рублей

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 24 ноября составил 18 221,1 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 17 ноября денежная база в России равнялась 18 388,3 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,91%, или на 167,2 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

ЦБ РФ Банк России
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