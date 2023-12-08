Денежная база в России снизилась с 24 ноября по 1 декабря на 96,7 млрд рублей

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 1 декабря составил 18 124,4 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 24 ноября денежная база в России равнялась 18 221,1 млрд рублей. Таким образом, за указанный период она снизилась на 0,53%, или на 96,7 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.