Добыча нефти в США в сентябре обновила мировой рекорд

Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Уровень добычи нефти в США в сентябре вырос на максимальные за полгода 1,7% в помесячном выражении и достиг рекордных 13,24 млн баррелей в сутки (б/с), сообщило Управление по информации в области энергетики (EIA) Министерства энергетики страны.

Financial Times называет сентябрьский показатель Штатов максимальным во всей мировой истории.

В Техасе производство нефти в сентябре сократилось впервые за пять месяцев - на 0,1%, до минимальных с июля 5,57 млн б/с. В Нью-Мехико оно выросло на 1,1% и составило 1,82 млн б/с, в Северной Дакоте - подскочило на 6,5%, до максимальных за 3,5 года 1,3 млн б/с.