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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Эксперт ждет пять раундов понижения ставки ФРС в 2024 году

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Федеральной резервной системе США придется понизить ключевую процентную ставку не менее пяти раз в 2024 году, чтобы избежать рецессии в американской экономике, полагает сооснователь и управляющий партнер компании MBMG Group Пол Гэмблс. Он заявил об этом CNBC.

"Я думаю, что политика Федрезерва сейчас настолько оторвана от экономических факторов и от реальности, что сложно предположить, когда ФРС очнется и осознает, какой вред она наносит экономике", - сказал он.

Сейчас ставка по федеральным кредитным средствам в США находится на отметке 5,25-5,5%, максимальной за 22 года.

Ожидания рынка в целом совпадают с прогнозом Гэмблса - трейдеры прогнозируют, что за следующий год ставка будет снижена на 1,25 процентного пункта, что соответствует пяти снижениям на стандартные для Федрезерва 25 базисных пунктов, по данным CME FedWatch Tool.

Аналитики Deutsche Bank отмечают, что если в Штатах начнется полномасштабная рецессия, снижение может составить даже 1,75 п.п.

Федрезерв наверняка завершил цикл подъема ставок, если только не проявятся какие-либо внешние факторы, которые приведут к росту цен на энергоносители и продукты питания, отметил глобальный стратег Independent Strategy Дэвид Роше.

При этом он добавил, что инфляция в Штатах едва ли вернется к целевому уровню в 2%, и "нормальным" уровнем станет инфляция в районе 3%.

Последнее в 2023 году заседание Федрезерва пройдет 12-13 декабря. Рынок в целом уверен, что ставка по итогам декабрьского заседания будет оставлена на прежнем уровне.

Deutsche Bank США ФРС MBMG Group Дэвид Роше Пол Гэмблс
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