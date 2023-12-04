Акционеры австралийской газодобывающей Origin отклонили предложение о ее покупке

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Акционеры австралийской газодобывающей и электрогенерирующей Origin Energy, крупнейшего в стране поставщика энергии, отклонили предложение о ее покупке консорциумом инвесторов во главе с канадской инвесткомпанией Brookfield Asset Management. Об этом говорится в сообщении Origin на сайте Австралийской фондовой биржи.

Заявку консорциума поддержали владельцы около 69% прав голоса, использованных в ходе голосования в понедельник. Для утверждения сделки стоимостью 19,1 млрд австралийских долларов ($12,7 млрд) требовалось 75%. Ее условия также предполагали инвестиции в размере до 30 млрд австралийских долларов в сегмент возобновляемой энергетики.

Совет директоров Origin рекомендовал голосовать за предложение консорциума, однако против него выступал крупнейший акционер компании – пенсионный фонд AustralianSuper с долей в 17%.

Акции Origin Energy подешевели на 3,9% по итогам торгов в понедельник.