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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:51

Акционеры австралийской газодобывающей Origin отклонили предложение о ее покупке

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Акционеры австралийской газодобывающей и электрогенерирующей Origin Energy, крупнейшего в стране поставщика энергии, отклонили предложение о ее покупке консорциумом инвесторов во главе с канадской инвесткомпанией Brookfield Asset Management. Об этом говорится в сообщении Origin на сайте Австралийской фондовой биржи.

Заявку консорциума поддержали владельцы около 69% прав голоса, использованных в ходе голосования в понедельник. Для утверждения сделки стоимостью 19,1 млрд австралийских долларов ($12,7 млрд) требовалось 75%. Ее условия также предполагали инвестиции в размере до 30 млрд австралийских долларов в сегмент возобновляемой энергетики.

Совет директоров Origin рекомендовал голосовать за предложение консорциума, однако против него выступал крупнейший акционер компании – пенсионный фонд AustralianSuper с долей в 17%.

Акции Origin Energy подешевели на 3,9% по итогам торгов в понедельник.

Origin Energy Brookfield Asset Management Австралия Канада
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