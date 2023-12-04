Аналитик спрогнозировал разворот вниз индексов Nasdaq и Dow уже на этой неделе

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы Nasdaq Composite и Dow Jones Industrial Average могут достичь пиковых значений на этой неделе и после этого начать снижаться, полагает основатель и глава DeMark Analytics Том Демарк. Об этом сообщает MarketWatch.

Прогноз основан на анализе числа дней, по итогам которых стоимость актива опускалась ниже минимума за предыдущие два дня или поднималась выше двухдневного максимума. Когда число достигает 13, это свидетельствует о перепроданности рынка в первом случае и перекупленности - во втором.

В начале октября Демарк верно предсказал ралли на американском фондовом рынке, используя свой метод. Ралли оказалось даже сильнее и продолжительнее, чем ожидал эксперт.

Теперь число дней, в течение которых американский фондовый рынок обновлял максимумы за предыдущие два дня, достигло 11, то есть вплотную приблизилось к показателю, за которым последует сигнал "продавать", отметил Демарк.