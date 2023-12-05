Два профучастника получили лицензии на разблокировку замороженных активов клиентов

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Два российских профучастника получили от европейских регуляторов лицензии на разблокировку замороженных активов клиентов, сообщил председатель правления Национального расчетного депозитария (НРД) Виктор Жидков.

"По нашему опросу среди клуба защиты прав инвесторов, 24 профучастника подали на разблокировку собственных активов. Результат - ноль. И 27 профучастников подали на разблокировку клиентских активов. Результат - две лицензии получены", - сказал Жидков журналистам.

Он не стал называть, какие именно профучастники получили лицензии.

Этот процесс еще не завершен, отметил Жидков. "Скорость обработки лицензий не очень высокая из-за крайне малого ресурса, который был выделен на этот процесс. И явно какое-то количество лицензий просто не было финализировано", - добавил он.

Взаимодействие между европейскими центральными депозитариями Euroclear и Clearstream и российским центральным депозитарием НРД (входит в группу Московской биржи) фактически прервалось почти сразу после начала событий на Украине. Тогда российские власти в ответ на жесткие санкции ввели валютные и капитальные ограничения, а европейские расчетно-клиринговые организации закрыли рублевые "мосты" и возможности расчетов в рублях. НРД в начале марта 2022 года согласно предписанию ЦБ РФ ввел ограничения на операции по счетам Euroclear и Clearstream. В свою очередь европейские центральные депозитарии ограничили операции по счету НРД.

Евросоюз в начале июня 2022 года включил НРД в санкционный список, что привело к блокировке его счетов в Euroclear и Clearstream. Еврокомиссия в начале октября 2022 года опубликовала разъяснения, согласно которым власти отдельных стран - членов ЕС могли разрешать осуществление сделок, необходимых для закрытия в срок до 7 января 2023 года контрактов и соглашений, заключенных до введения санкций против НРД 3 июня 2022 года. Участники российского рынка подали запросы на получение генеральных лицензий в министерства финансов Бельгии и Люксембурга для разблокировки активов всех неподсанкционных инвесторов.